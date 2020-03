Neue Bezirksoberministranten sind gewählt

32 versammelte Oberministranten aus dem gesamten Bezirk Allgäu des Dekanats Allgäu-Oberschwaben haben am Sonntag, 8. März, in Leutkirch ihre neuen Bezirksoberministranten gewählt.

Gewählt wurden laut Mitteilung des Dekanats Allgäu-Oberschwaben (hinten von links) Philipp Kofler (Leutkirch), Benedikt Strasser (Kißlegg), Felix Hoffmann (Aitrach), sowie (vorne von links) Elisabeth Roth (Leutkirch), Anna-Lena Gratwohl (Wangen) und Moritz Schmid (Kißlegg). Zu den Aufgaben der Bezirksoberministranten gehört laut Dekanatsjugendseelsorger Georg Wößner, der die Gruppe begleitet und unterstützt, „das Organisieren von Großveranstaltungen für alle Ministranten, der Besuch und die Unterstützung der einzelnen Gruppen vor Ort und alles, worauf die Bezirksoberminis Lust haben“.

Die Wahlperiode beläuft sich auf zwei Jahre, und so bedanke sich Dekanatsjugendreferentin Samanta Wachniak bei den bisherigen Bezirksoberminis für ihre „hervorragende Arbeit und das persönliche Engagement in den vergangenen zwei Jahren“. Am 18. Juli soll der große Minitag für das gesamte Dekanat stattfinden.