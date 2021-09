Neue Auszubildende werden begrüßt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vier neue Auszubildende verstärken seit letzter Woche das Nachwuchs-Team im Leutkircher Rathaus. Die Azubis werden in den kommenden Jahren zu „Verwaltungsfachangestellten“ und „Bachelor of Arts – Public Management“ ausgebildet.

Die neuen Auszubildenden hatten zunächst, gemeinsam mit den Azubis des zweiten und dritten Lehrjahres, einen „Kennenlerntag“. Nachdem Judith Badstuber, Jugend- und Auszubildendenvertreterin, die neuen Kollegen bei einem Rundgang durch alle Bereich der Stadtverwaltung führte gab es beim gemütlichen Pizza essen im Hinterhof des Museums einige Informationen zur Ausbildung und Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen.

Alle vier freuen sich auf eine spannende und abwechslungsreiche Zeit in Leutkirch.

Im kommenden Jahr, ab September 2022, bietet die Stadtverwaltung wieder Ausbildungsplätze für „Bachelor of Arts (B.A.) – Public Management“ und „Verwaltungsfachangestellte“ an. Interessierte können sich bis zum 2. Oktober 2021 bei der Stadtverwaltung um einen Ausbildungsplatz bewerben. Daneben bietet die Stadtverwaltung Plätze im Bundesfreiwilligendienst, wie beispielsweise im Jugendhaus, im Integrationsmanagement oder in der Schulsozialarbeit, an. Zu den Ausbildungsangeboten der Stadt Leutkirch: www.leutkirch.de/ausbildung.