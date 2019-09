Neue Auszubildende starten im Leutkircher Rathaus

Drei Berufseinsteiger haben ihre Ausbildungen im Leutkircher Rathaus begonnen. Die Azubis verstärken seit vergangener Woche das Nachwuchs-Team der Stadt und werden in den kommenden Jahren zu Verwaltungsfachangestellten und Bachelors of Arts in Public Management ausgebildet.

Die neuen Auszubildenden hatten zunächst, gemeinsam mit den Azubis des zweiten und dritten Lehrjahres und dem Vertiefungspraktikanten für den Studiengang Public Management, einen Kennenlerntag, teilte die Stadt mit. Nach einem großen Eisbecher und vielen Informationen führte die Jugend- und Auszubildendenvertreterin Judith Badstuber die neuen Kollegen bei einem Rundgang durch alle Bereiche der Stadtverwaltung, heißt es weiter.

Im kommenden Jahr wird die Stadtverwaltung Ausbildungsplätze für den Bachelor of Arts in Public Management, Verwaltungsfachangestellte und Kaufleute für Tourismus und Freizeit anbieten. Interessierte können sich bis Freitag, 27. September 2019 bei der Stadtverwaltung um einen Ausbildungsplatz bewerben.

Daneben bietet die Stadtverwaltung Berufspraktika in verschiedenen Bereichen und Plätze im Bundesfreiwilligendienst, wie beispielsweise im Jugendhaus, im Integrationsmanagement oder in der Schulsozialarbeit, an.