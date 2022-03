Neue Attraktion im Leutkircher Museum im Bock

Das Museum im Bock hat mittwochs von 14 bis 17 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet, dazu jeden ersten Samstag im Monat von 13 bis 17 Uhr. Die Teilnehmerplätze für den Karten-Workshop am 30. April sind begrenzt. Anmeldungen sind bei der VHS unter 07561 / 87187 oder per E-Mail an vhs@leutkirch.de möglich.