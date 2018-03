Neue Abteilungen haben sich bewährt

Auf in die Leutkircher Festhalle hat es am Samstag für zahlreiche Käufer geheißen, die beim Leutkircher Kinder- und Teeniekleiderbasar das eine oder andere Schnäppchen machen wollten. Zum Verkauf gekommen sind mehr als 18 000 Artikel. Etwa 40 Prozent vom Verkaufserlös kommen einem sozialen Zweck in der Region zugute.

Für viele Schnäppchenjäger ist der Leutkircher Kinder- und Teenie-Kleider-Basar ein wichtiger Bestandteil im Jahreskalender. So sind am Samstag wieder zahlreiche Kaufwillige in die Leutkircher Festhalle gekommen. Da wurde ausgiebig gewühlt, gestöbert und nach ersehnten Artikel und Waren gesucht. Vergeben wurden im Vorfeld 400 Kundennummern. Jeder Verkäufer durfte bis 50 Teile und höchstens fünf paar Schuhe anliefern. Bewährt haben sich laut Helferin Carolin Hösch die neu eingerichtete Abteilung für Knabenbekleidung auf der Bühne der Festhalle sowie die separate Babyabteilung.

Für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgten etwa 35 freiwillige Helferinnen des Basar-Teams, die von Freitagfrüh bis zum Samstagabend im Einsatz gewesen sind. „Krankheitsbedingt mussten wir für Samstagnachmittag noch weitere Helferinnen für die Rücksortierung und Rückrechnung suchen, da das im Regelfall die stressigste Zeit ist“, so Mitorganisatorin Brigitte Göser, die sich bei allen spontanen Helferinnen bedanken möchte.

Für die künftigen Basare wünschen sich Göser und das Team, dass Kunden nur Kleidung für Kinder und Teenies anliefern. „Wir verkaufen hier keine Kleidung oder Artikel für Erwachsene. Das würde sonst den Rahmen sprengen“, so Göser. Für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen sowie mit Butterbrezeln sorgte der Förderverein der Gemeinschaftsschule am Adenauerplatz.