Netzwerk stellt 25 000 Euro für Arbeit mit Geflüchteten bereit

„Willkommen in Leutkirch“ (kurz WILLE) nennt sich ein Zusammenschluss von Leutkircher Organisationen, Institutionen und Stiftungen, die sich im Bereich der Integration in der Stadt engagieren. Der Impuls kam von der elobau-Stiftung, teilt sie selbst mit.

„Wir sehen, dass es in Leutkirch viele kreative und engagierte Menschen, Vereine und Institutionen gibt, die sich für ausländische Mitmenschen einsetzen und ihnen das Ankommen in ihrer neuen Heimat erleichtern wollen“, erläutert Stiftungsvorstand Peter Aulmann die Ausgangslage. Das WILLE-Netzwerk habe sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit der Stadt zu ergänzen und an Stellen zu unterstützen, an denen die Bedarfe deren Kapazitäten übersteigen.

Das Potenzial des Netzwerks war laut Aulmann schon beim ersten Online-Treffen erkennbar. Demnach funktioniert die Idee der Zusammenführung und Systematisierung von Ressourcen und Bedarfen sowie von Ideen für Maßnahmen. So wurde beispielsweise vonseiten der Volkshochschule die Raumknappheit für Kursangebote thematisiert. Das Kinder- und Familienzentrum St. Vincenz brachte daraufhin gleich eigene Raumkapazitäten ins Spiel.

Einen großen Bedarf gibt es den Leutkircher Schulen zufolge auch im Bereich der Kinderbetreuung. Die Gemeinschaftsschule berichtete daraufhin von einer Gruppe von ehrenamtlich tätigen Schülerinnen und Schülern, die sich an dieser Stelle gerne einbringen möchten. Diese Kooperationen müssen jetzt organisiert werden. Dazu findet sich die Gruppe, aktuell bestehend aus 14 Institutionen, jeweils donnerstags online zusammen. Mit dabei sind neben Vertretern der Stadt Leutkircher Schulen, das Kinder- und Familienzentrum, das DRK, die Volkshochschule, das Jugendhaus, der Helferkreis Asyl und die Stiftung St. Anna.

„Wir setzen im WILLE-Netzwerk einen Schwerpunkt in den Handlungsfeldern Bildung, Betreuung, Begleitung, Beratung sowie Arbeitsmarkt, erläutert Aulmann die Vorgehensweise. Darunter fallen niederschwellige Sprachtrainings, Kinderbetreuung, Freizeitaktivitäten aber auch beispielsweise Gesprächsformate zur Trauma-Bewältigung. Jeder und jede, die in diesen Bereichen einen Beitrag leisten möchte, sei jederzeit willkommen und werde nach Kräften vom Netzwerk unterstützt.

Das WILLE-Netzwerk besteht außerdem auch aus Stiftungen, die sich bereits nach dem ersten Treffen unbürokratisch darauf verständigt haben, einen Fund mit zunächst 25 000 Euro aufzulegen. Neben der elobau-Stiftung mit dabei sind die Miller-Weber-Stiftung, die Bürgerstiftung, die Thussi-Drexler-Stiftung sowie die Siegfried-Gebhart-Stiftung. Mit diesen Mitteln werden auf Antrag von Projektträgern schnell und unkompliziert Sach- und Personalkosten für Maßnahmen finanziert, die in die beschriebenen Handlungsfelder passen. Die Anträge können über ein Online-Formular eingereicht werden. Über die Mittelvergabe entscheidet der Kreis der Förderpartner.

Weitere Förderer dürfen sich laut Peter Aulmann gerne beteiligen, ebenso wie weitere Institutionen, Schulen und Vereine. „Je mehr Menschen sich an allen Stellen im Netzwerk – auf Förderer- sowie auf Umsetzerseite – beteligen, desto mehr wird uns gemeinsam gelingen“, sagt er zur Perspektive von WILLE. Und schließlich mache das Gelingen ja richtig Spaß.