„Naziterror“ ist auch im Allgäu ein Problem

Auf Einladung der Aktionswochen „Leutkirch leuchtet“ ist Regisseur Peter Ohlendorf mit seinem Film „,Blut muss fließen‘ – Undercover unter Nazis“ ins Centraltheater nach Leutkirch gekommen. Das berichtet die Koordinierungs- und Fachstelle der Leutkircher Partnerschaft für Demokratie. Seit 2012 tourt der Film durch Deutschland und ist laut Mitteilung derzeit wieder aktueller denn je. Auch im Allgäu.

Der Journalist Thomas Kuban filmte unter großen persönlichen Risiko undercover auf dutzenden Rechtsrock- und Nazikonzerten in Deutschland und in Europa. Er zeigt: Es gibt eine extrem gut vernetzte, europaweite Szene von Rechtsradikalen, die konspirative Konzerte organisieren, um dort, fernab der Öffentlichkeit, Liedtexte wie diese mitzugrölen: „Blut muss fließen, knüppelhageldick, wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik“. Andere Texte werden noch expliziter, rufen unverblümt zur Gewalt auf und hetzen gegen Minderheiten.

„Das ist Naziterror, von nichts anderem müssen wir sprechen“, so Ohlendorf im anschließenden Gespräch mit den Zuschauern. Und der findet auch vor unserer eigenen Haustür statt. Erst vergangenes Jahr wurde über solch ein Rechtsrockkonzert auf einem abgelegenen Hof nahe Aichstetten berichtet, auch in Seibranz hatte sich die Szene kurz zuvor getroffen (die SZ berichtete). In beiden Fällen gibt es Verbindungen nach Leutkirch; so hatte einer der Organisatoren wohl keine 100 Meter vom Kino entfernt seinen Wohnsitz. Das berichtet zumindest Norbert Kelpp. Er recherchiert für das Online-Portal „Allgäu rechtaussen“ die Aktivitäten von Rechtsradikalen im Allgäu.