Narrenzunft stellt Fasnets-Motto vor

Die Mitglieder der Narrenzunft Nibelgau haben sich im Gasthaus Adler in Ausnang zu ihrer Jahreshauptversammlung getroffen. Mit einem dreifachen „Hoorig“, begrüßte Präsident der Narrenzunft Nibelgau Thomas Blum die Mitglieder.

In einer Schweigeminute wurden den verstorben Mitgliedern und Narrenfreunden gedacht, heißt es in einer Mitteilung der Narrenzunft. Blum ging auf die vergangene Fasnet ein, und stellte fest, dass 23 Umzüge und Narrensprünge von der Nibelgauer Zunft besucht worden sind. Mit dem eigenen Narrensprung konnte die Narrenzunft zufrieden sein, da der Verkauf der Umzugs-Anstecker und die Umsätze der Straßenbewirtung gut waren. Außerdem gab es keine besonderen Vorkommnisse während des Umzuges.

Die Veranstaltungen der Zunft seien alle ordentlich besucht gewesen, heißt es im Pressetext weiter. Auch die Weiberfasnet, die bedingt durch die F3-Partynacht erwartungsgemäß etwas schwächer besucht war, als in den Jahren zuvor, sei ein Erfolg gewesen. Der Dank des Präsidenten ging dabei besonders an die Zunftjugend. Ein kleiner Wermutstropfen blieb: Wie auch in den vergangen Jahren seien weniger Narren zu der Schlüsselübergabe und dem Rathaussturm gekommen. Der Präsident appellierte an die Versammlung und an die Gruppenführer diese Veranstaltung wieder in den Fokus zu rücken. Den Schlusspunkt der Leutkircher Fasnet bildete der Kehraus mit der Hexenverbrennung vor der Festhalle.

Beitragserhöhung um 25 Euro

Künftig erhöht sich der Mitgliedbeitrag um 25 Euro pro Mitglied, teilt die Narrenzunft mit. Der Grund dafür seien die hohen Kosten für die Fahrten zu den Umzügen und Narrensprüngen. Allerdings betreffe dies nur die Erwachsenen. Kinder bis 15 Jahren blieben beitragsfrei, auch der Beitrag für 16 und 17-jährige Mitglieder werde nicht erhöht. Der Präsident machte klar, dass der Beitrag auch trotz dieser Erhöhung im Vergleich zu anderen Zünften noch deutlich günstiger sei. Um besser die Herausforderungen der neuen Datenschutzgrundverordnung besser bewältigen zu können, wurden im Frühjahr Seminare besucht und ein Rechtsanwalt um Rat gefragt.

Schatzmeister Achim Haage stellte den Kassenbericht vor. Die Kasse wurde von Sandra Buck und Klaus Dieter Knippschild geprüft. Sandra Buck bescheinigte dem Schatzmeister eine lückenlose Auflistung. Ehrenpräsident Hans-Jörg Gegenbauer führte die Entlastung des Kassenberichts und des Präsidiums durch, diese wurde von der Versammlung durch Akklamation bestätigt.

Präsident Blum blickte auf die kommende Fasnet und stellte das Motto vor: „Nibelgau goes 90er“. Es soll auf die 90er Jahre abspielen und biete viele Gestaltungsmöglichkeiten, heißt es in der Mitteilung weiter. Dreißig Umzüge und Narrensprünge werden die Nibelgauer während der Fasnet 2019 besuchen. Höhepunkte dabei seien das Ringtreffen des Alemannischen Narrenrings (ANR) in Friedrichshafen, dass von der Narrenzunft Seegockel ausgerichtet wird, das ANR-Freundschaftstreffen bei der Patenzunft Roiweible in Aitrach und die Narrensprünge bei den schwäbisch alemannischen Fasnetskollegen in Pfullendorf und in Meßkirch. Außerdem wurde bei der Versammlung der Hofstaat vorgestellt.