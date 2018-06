Nackt im Amtsgericht

Immerhin vier der fünf vorgeladenen Zeuginnen erspart der fast 30-Jahre alte, dennoch ungestüm jugendlich wirkende Mann, mit seinem Geständnis die Aussage: „Ja, das stimmt wirklich“, sagt er zu Richter Franz Hölzle. „Ich wollte der Welt so begegnen, wie sie mir auch begegnet“, fährt er fort.

Was der junge Mann aus der Region damit meint, das wurde am Dienstag vor dem Amtsgericht Leutkirch deutlich. Dort stand er als Angeklagter vor der Richterbank, der sich im vergangenen Jahr fünf Mal in der Region vor arglosen Frauen ausgezogen haben soll – mehrfach inklusive „deutlich sichtbarer“ sexueller Handlungen an sich selbst, wie es Staatsanwalt Jens Rommel in noch deutlicheren Worten schilderte. Das Bemerkenswerte: Die Verhandlung im Amtsgericht fand quasi genau dort statt, wo der Mann im Juni 2012 seine Taten im Adamskostüm begonnen hatte.

Rückblende: Anfang 2012 wird der junge Mann aus dem Gefängnis entlassen. Seit seinem 15 Lebensjahr hat er dort bei mehreren Aufenthalten rund sieben Jahre verbracht – offenbar wegen Drogen, Dealen, Körperverletzung, Schwarzfahren und weiteren Straftaten. Er stammt aus zerrütteten Familienverhältnissen. Der Vater nach Spanien abgehauen, er war zeitweise im Jugendheim und angebliche zehn Geschwister stammen teils von unterschiedlichen Elternteilen. Dass der Mann sein Leben als perspektivlos empfindet, es scheint kein Wunder – und jetzt verlässt ihn angeblich noch seine damalige Lebensgefährtin.

An diesem Punkt beschließt er, nach eigener Aussage vor Gericht, es der Welt heimzuzahlen. Damit beginnt er ausgerechnet im Amtsgericht selbst. Nach einem Termin mit seinem dort arbeitenden Bewährungshelfer– den er auch als einen der unzähligen Verschwörer gegen ihn selbst zu empfinden scheint – im Juni begibt sich der Mann auf die Gästetoilette. Dort entdeckt ihn, lange nach Dienstschluss im Gericht, eine Mitarbeiterin mit heruntergelassenen Hosen. Die Begegnung veranlasst ihn offenbar nicht, selbige wieder hochzuziehen.

Mag dieser Vorfall noch milde erscheinen, so wird es zumindest eines der nächsten Opfer des Mannes mit der Angst zu tun bekommen. Noch in derselben Nacht entdecken zwei Mitarbeiterinnen eines Rasthofs an der A96 den Mann, als sie weit nach Dienstschluss die Theken putzen. Er sitzt im Dunkel allein auf der Terrasse, samt Stuhl zu den Frauen gedreht, stiert durchs Fenster. Als unheimlich beschreibt eine der Frauen die Begegnung vor Gericht, doch der Mann taucht später erneut auf, vollends nackt und offensichtlich erregt. Um fünf Uhr morgens entdecken die Frauen den Mann ein letztes Mal, der Zeugin gelingt es nun, ihn zu vertreiben. Doch der Schock bei ihr sitzt tief: Eine Woche muss sie der Arbeit fern bleiben, kann keine Nachtschicht mehr machen, sechs Monate dauert die psychologische Behandlung. Es fällt kaum ins Gewicht, dass der Mann in Leutkirch im August noch weitere Male zugeschlagen haben soll.

Vor Gericht gesteht der Mann nun alle ihm vorgeworfenen Taten ein, so vernimmt Richter Hölzle nur eine der fünf vorgeladenen Zeuginnen – auch um dem Täter die Folgen seiner Tat bewusst zu machen. Doch warum es ihn zur Tat trieb, das wird Richter und Staatsanwalt bis zum Schluss nicht vollends deutlich. „Sie sind nicht psychisch krank“, ist sich Hölzle während der Verhandlung sicher. Es bleibt offen, ob es allein Frust über ein schweres Leben war, der ihn zur Entblößung trieb.“Ich wollte etwas machen, was sich nicht gehört“, sagt er noch. Im Angesicht seiner ellenlangen Liste an Vorstrafen beschwert er sich, beim Drogendealen einst ungerecht bestraft worden zu sein. Ohnehin glaubt er, dass ihm wieder und wieder nur Unrecht wiederfahren sei. Richter Hölzle lapidar: „Sie machen sich ihre eigenen Vorschriften.“

Trotz Geständnis und einer halblebigen Entschuldigung gegenüber dem Opfer vom Rasthof, sind Richter und Staatsanwalt am Ende auf einer Linie. In den letzten Worten des Angeklagten fragt er noch in Bezug auf seine absehbare Strafe: „Wer will so einen überhaupt noch haben?“. Dann spricht Hölzle Recht: Acht Monate Haft, ohne Bewährung, wird der Mann nun auf seine bisherigen sieben Jahre Gefängnis noch obenauf absitzen müssen.