„Nacht der Lichter“ auf dem Winterberg

Zu einer „Nacht der Lichter“ lädt der Förderverein der Galluskapelle Winterberg am Samstag, 12. November, in die Galluskapelle ein. Dort erklingen ab 17 Uhr meditative Klänge aus Taizé, begleitet von der Band „Zeitlos“. Spirituelle Texte werden zum Nachdenken und Nachspüren einladen, heißt es in einer Pressmitteilung des Fördervereins.

Der Abend wird von Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Mutmacher-Jugendarbeit St. Martin mitgestaltet. Vor der Kapelle können sich die Jugendlichen und die Erwachsenen an einem kleinen Lagerfeuer bei einem Becher Punsch aufwärmen. Besonders angesprochen dürften sich die Jugendlichen fühlen, die im vergangenen Jahr die Firmung oder die Konfirmation empfangen haben – oder die im neuen Jahr Firmung oder Konfirmation empfangen, heißt es in der Ankündigung des Fördervereins Galluskapelle Winterberg abschließend.