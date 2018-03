Nachholspieltag in der Kreisliga B VI

Die chaotischen Wetterverhältnisse zum Ende der Hinrunde machen sich in der Fußball-Kreisliga B VI noch einige Wochen in der Rückrunde bemerkbar. So steht auch das lange Osterwochenende – bedingt durch einen kompletten Spieltag am Samstag – ganz im Zeichen des Fußballs. Ein intensives Osterprogramm also für die B-Ligisten an einem Wochenende, das für den restlichen Saisonverlauf die Weichen stellt.

Sechs Spiele müssen am Samstag nachgeholt werden. Darunter auch Begegnungen, die wegweisend sind. Die Begegnung zwischen dem Tabellenvierten SV Arnach und dem SV Gebrazhofen, der punktgleich auf Platz drei rangiert, hat es in sich. Wer sich noch reelle Aufstiegschancen wahren möchte, ist zum Punkten verdammt. Denn die Konkurrenz schläft nicht und eilt im schlimmsten Fall davon. Noch ist alles offen in der Kreisliga B VI. Nach dem langen Wochenende kann sich die Tabellenkonstellation jedoch deutlich verändern.

Bernhard Dorn, Staffelleiter der B VI, sieht der unverhältnismäßig langen Rückrunde entspannt entgegen. Natürlich sollte nun „nichts mehr passieren“, weiß Dorn, auch angesichts der bedenkenswerten Vorhersagen für die kommenden Tage. Soweit seien jedoch alle Nachholspiele angesetzt. „Wenn nichts mehr passiert, kommen wir schon durch“, übt sich der Staffelleiter in Zuversicht. Er sieht das in seiner Klasse „nicht ganz so dramatisch wie in den höheren Spielklassen“. Der Dank gelte auch den Vereinen, die durch ihre „sehr gute Kooperation“ den problemlosen Ablauf über die Saison gewährleisten. So wurde zum Beispiel zwischen den Vereinen die Verfügbarkeit der Kunstrasenplätze geregelt, um den Spielfluss so gut es ging aufrechtzuerhalten.

„Grundsätzlich“, ist sich Dorn bewusst, „haben es die Dorfvereine schwieriger.“ Hier erfordert es noch deutlich mehr Kooperationsbereitschaft, um die Kunstrasenplätze der umliegenden Städte bestmöglich zu nutzen. Die Nachholspiele sind weitestgehend so gelegt, dass wenige Partien unter der Woche ausgetragen werden müssen. Gerne werden die Spiele um Feiertage gelegt. „Mitte Mai sollte die Tabelle jedenfalls wieder auf Stand sein“, sagt Dorn.

Auch für das Verhalten auf dem Platz gebührt den Vereinen Lob vom Staffelleiter. „Die Vereine sind sich grün, das ist viel wert“, weiß Dorn. Wenige Platzverweise und Fairness in den Spielen zeugen von sportlichen und freundschaftlichen Auftritten der Mannschaften.