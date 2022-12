Nachhaltigkeitsfestival im Leutkircher Bocksaal

Das Bocksaal-Festival in Leutkirch existiert seit etwa acht Jahren. Jetzt soll es erstmals eine politische Dimension bekommen und den Fokus auf die Ursachen des Klimawandels wie auch der Pandemie lten legen. Das teilen die Veranstalter mit. Das Nachhaltigkeitsfestival im Bocksaal findet am Samstag, 17. Dezember statt und beginnt um 20 Uhr.

„Der Klimawandel und seine Bewältigung fordern uns auch in gesellschaftlicher Hinsicht heraus“, schreiben die Veranstalter in der Ankündigung. Und weiter: „In einer Demokratie muss, soll und darf jede und jeder zur Bewältigung beitragen. Allerdings kann dieses Thema nicht nur auf ,kopflichem’, intellektuellem Wege über Informationen zu den Menschen gelangen, sondern es braucht dafür genau so emotionale Zugänge.“ Deshalb sollen die Themen Nachhaltigkeit und Zusammenhalt bei einem Festival mit Musik und Poetryslam aufgegriffen werden.

Eine der Bands, die am Samstag dabei ist, ist die Jazz-Infusion-Band mit ihrem Fusion- und Smooth-Jazz-Programm von bekannten, neu arrangierten Klassikern aus Pop und Jazz an der Seite von Eigenkompositionen. Die Jazz-Besetzung aus dem Allgäu macht sich bekannte Songs von Sting, Peter Gabriel, Cindy Lauper und anderen Künstlern aus Pop und Jazz zu eigen mit interessanten Reharmonisierungen und stilvollen Arrangements.

Aus alt mach neu, und aus neu mach alt: Das ist die Devise der Chives Sisters. Sie bringen Swing-Musik der 30er- und 40er Jahre sowie Arrangements von heutigen Hits der Doors, Billie Eilish und Elli Golding mit Retro-Vibe auf die Bühne. Die Chives Sisters entführen mit Band, am Piano, a capella oder an der Ukulele die Zuhörer in die Vergangenheit.

Außerdem dabei sind Mr. Fabulous & Friends. Am 17. Dezember erhält der Leutkircher Musiker Fabian Mróz laut Mitteilung die Auszeichnung des Deutschen Rock- und Pop-Preises „bester Song“ für die gesellschaftpolitische Komposition „Monster“. Dieser Song wird an diesem Tag auch auf der Bühne präsentiert. Der Straßenmusiker, Liedermacher und Produzent kleidet Klassiker aus den 70er- und 80er-Jahren ebenso in neue, akustische Gewänder, wie er seine melodische Eigenkompositionen, mit teils ernsten, melancholischen aber in erster Linie heiteren und ironischen Texten anreichert.