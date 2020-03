Nachbarschaft in Leutkirch neu entdeckt

Seit dem Start der Mutmacher-Aktion vor gut einer Woche meldeten sich 65 Helferinnen und Helfer, aber nur zehn Hilfesuchende. Pastoralreferent Benjamin Sigg beobachtet laut einer Mitteilung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dass zahlreiche Senioren, solange sie fit sind, den Weg zum Einkaufen lieber selbst nutzen, um vor die Türe zu kommen. Andererseits erfährt er in Telefonaten, dass Hilfsbedürftige von ihren Nachbarn Unterstützung bekommen, die ihnen auch schon vor der Corona-Krise zur Hand gingen. Da gebe es mehr funktionierende Netzwerke, als man denkt.

Als Tobias Koch auf das Haus der Seniorin zugeht, erwartet sie ihn schon freudestrahlend hinter dem Fenster. Kurze Zeit später bricht der FSJler der Leutkircher Kirchengemeinde St. Martin mit einer langen Einkaufsliste in den Supermarkt auf. Zurück kommt er mit vollem Korb, aber trotzdem mit schlechtem Gewissen. Er hat nicht alles bekommen, was sich die Auftraggeberin gewünscht hatte. Sie wird wohl sehr enttäuscht sein, denkt sich Tobias Koch. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die ältere Dame bedankt sich trotzdem sehr herzlich bei ihrem Helfer.

Vermutlich war es nicht der letzte Auftrag für ihn. Bisher kannten sich die beiden nicht, obwohl sie ganz in der Nähe wohnen. Mutmacher-Koordinator Benjamin Sigg berichtet von einem weiteren Fall, in dem sich Nachbarn über die Hilfsaktion von katholischer und evangelischer Gemeinde sowie der Stadt Leutkirch kennen lernten.

„Ich telefoniere gerade richtig viel“, sagt Sigg. Seit knapp sechs Jahren, heißt es vonseiten der Diözese weiter, ist der Pastoralreferent ist in der Allgäustadt. Hier engagiere er sich nicht nur sozial, sondern knüpfe auch viele seelsorgerliche Kontakte. Das gehe derzeit fast nur fernmündlich. Beim Trauergespräch zündete er kürzlich eine Kerze an und bat auch die Angehörige am anderen Ende der Leitung, dasselbe zu tun. So entstand eine sehr dichte Atmosphäre, berichtet der Theologe.

Er sei selbst überrascht gewesen, wie kleine Zeichen trotz körperlicher Distanz Nähe vermitteln würden. Ihm sei es wichtig, dass in Leutkirch die Kirche auch in Corona-Zeiten bei den Leuten ist.