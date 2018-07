Nachbarn lernen sich beim Grünstreifenfest kennen

Bereits zum vierten Mal sind die Anwohner auf dem Grenzstreifen von Krähloh und Bleiche am Erlenweg zu einer gemeinsamen Hockete zusammengekommen. Erste Versuche gab es schon vor 25 Jahren, als auf Anregung von Familie Bauhofer im Erlenweg über mehrere Jahre hinweg eine Straßenhockete stattfand, diese aber langsam aber wieder einschlief. Als nach Jahren die drei Nachbarn Bauhofer, Brutscher und Engelhardt das Gras des Grünstreifens mähten und der Platz sich wie eine Festwiese darbot, kam die Idee auf, diesen Grünstreifen für ein geselliges Grenzfest zu nutzen. So wurde erstmals vor vier Jahren zum Internationalen Grünstreifenfest im Erlenweg – auf dem Grenzstreifen zwischen Krähloh- und Bleichesiedlung – eingeladen. Inzwischen beinahe schon zur Tradition geworden, sorgen in erster Linie die Familien Engelhardt, Brutscher, Bauhofer und Hierlemann für das Gelingen dieses Festes.

„Jeder geht im Alltag seinen Weg, man kennt sich gar nicht“, betonen die Initiatoren. Das Grünstreifenfest solle dazu dienen, mit den Nachbarn der eigenen Siedlung und der angrenzenden Siedlung, ins Gespräch zu kommen, sich kennenzulernen. Findet doch gerade in der Krählohsiedlung seit ein paar Jahren ein Generationenwechsel statt. Auch türkische, italienische, bosnische, kroatische und russische Familien haben sich dort niedergelassen und fühlen sich wohl. Die Veranstalter des Internationalen Grünstreifenfestes ermöglichen so ein gelebtes kommunales Miteinander. Diesen Treffpunkt schätzen gerade auch die älteren Bürger, kann man doch sich doch ungezwungen dazusetzen und miteinander plaudern. Das schafft eine vertraute Umgebung.

Gegrillt werden ein Spanferkel und zwei Lämmer in eigens von Helmut Engelhardt dafür konstruierten Brennöfen, die Besucher bringen Kuchen und Salate mit, und so wird unter den Bäumen von Nachmittag bis in die Nacht hinein gefeiert, und wenn es doch zu regnen anfängt wie dieses Jahr verziehen sich alle unter den weiträumigen Carport von Familie Engelhardt. Zahlreiche Anwohner und Besucher haben diese gelungene Hockete dankbar angenommen. Der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt, er geht an den Tierschutzverein Leutkirch.