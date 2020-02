Nach zwei Stunden Programm tanzt der Bürgerball

Mit der richtigen Mixtur von wohlgesetzten Worten, Tanz, Musik, Akrobatik und Artistik hat sich der Bürgerball eine treue Narrenschar und damit einen festen Platz am Samstagabend in der dekorierten Festhalle verschafft: Und so konnte Thomas Blum nach dem flotten Einmarsch seiner Zunft und dem traditionellen Auftritt „der schönsten Truppe“, der Garde im neuen Häs, mit launigen Versen die Narren im gut gefüllten Saal begrüßen. Darunter war auch der „närrische Gefangene“ Hans-Jörg Henle mit Gattin.

Lob für die Tageszeitung

Genüsslich bauschte der Präsident auch den Fauxpas des Berichterstatters auf („Beförderung“ von Walter Braun zum Präsidenten in einer Bildunterschrift), um aber „dem Fan der Narrenzunft“ dies sofort gnädig zu verzeihen und sogar der Tageszeitung ein Lob auszusprechen. So die Lage souverän „entschärft“ durften dann Prinzessin Nicole I. und Prinz Pascal I. ebenfalls in wohlgesetzten Reimen wünschen: „Lasst uns auf die Pauke hauen bis zum frühen Morgengrauen.“

Mit „Halo-Hali“ ließ sich hierzu Stimmungskanone Freddy nicht zweimal bitten, der moderierend, mal solo und mal im Duett mit Tochter Franzi, mit gängigen Fasnets-Hits stimmgewaltig in den Umbaupausen den Saal zum Mitsingen animierte und am Kochen hielt. In ausgesuchten Kostümen und Songs der Zeit (von der feschen Lola bis zum Gummiboot) ließen dann die Oldies und Elfer die goldenen 20er-Jahre wiederaufleben.

Perfekt und mitreißend in Tanz und Akrobatik

Ein absoluter Höhepunkt war dann die prächtige Show der „Maskerade“ aus Neukirch, perfekt und mitreißend in Tanz und Akrobatik, die man natürlich ohne Zugabe nicht von der Bühne gehen ließ. Artistik pur gab es mit dem Duo Rollecsos, das auf einer Kreisfläche mit einem Durchmesser von gerade mal zwei Meter mit Rollschuhen atemberaubende Pirouetten wirbelte. Dasselbe geschah bestens einstudiert „in Beinarbeit“ der Showtanzgruppe, bevor dann die „Energiebombe aus der Steiermark“, Jeannine Rossi, wie im letzten Jahr den Saal zum Dampfen brachte.

Nach gut zwei Stunden hieß es dann mit der Showband „Echte Helden“ Bühne frei für die Tanzbegeisterten, nur gerne unterbrochen vom phonstarken Auftritt der Guggenmusik aus Isny.