Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Wie die Polizei diesen Sonntag mitteilte, kam es bereits am Sontag vor einer Woche, 15. September, zwischen 13.30 und 16.30 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz im Seelhausweg zu einer Unfallflucht. In dieser Zeitspanne wurde ein dort abgestellter PKW der Marke Ssangyong, Typ Rexton, angefahren. Hierbei entstand an der hinteren rechten Türe Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zum Verursacher liegen bislang keinerlei Hinweise vor. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.