Nach Unfall mit Achtjährigem Zeugen gesucht

Mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein achtjähriger Bub nach einem Verkehrsunfall. Der Junge wollte nach Mitteilung der Polizei am Donnerstag gegen 16 Uhr die Albrecht-Dürer-Straße zu Fuß überqueren. Ein 79-jähriger Fiat-Fahrer wollte von der Holbeinstraße in die Albrecht-Dürer-Straße abbiegen und sah den Jungen. Weil dieser stehen blieb, ging der Senior davon aus, dass der Achtjährige ihn ebenfalls wahrgenommen hatte und fuhr in langsamen Tempo los. In diesem Moment rannte der Junge los und kollidierte mit dem Fahrzeug. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet das Polizeirevier Leutkirch unter 07561 / 8 48 80 um Zeugenhinweise.