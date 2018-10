Nach Pannen bei der Eröffnung bleibt Allgäuer Center Parcs weiter geschlossen

Die wegen technischer Probleme seit 8. Oktober geschlossene Ferienanlage von Center Parcs bei Leutkirch (Landkreis Ravensburg) macht entgegen der bisherigen Ankündigung am Montag, 22. Oktober, nicht wieder auf.

Der „Schwäbischen Zeitung“ liegt eine E-Mail des niederländischen Ferienanlagenbetreibers vor, in der ein Kunde informiert wird, dass er am 22. Oktober nicht anreisen könne. „Aus technischen und betrieblichen Gründen [...] haben wir mit Bedauern beschlossen, alle Ankünfte für den 22.10.2018 abzusagen“, steht in der Mitteilung vom Management des Park Allgäu.

Eine Unternehmenssprecherin bestätigte dies und teilte mit, dass „wir uns gezwungen sehen, die Ankunft neuer Gäste auf den 29. Oktober 2018 zu verschieben. Dieser Termin ist vorbehaltlich einer Bestätigung in der kommenden Woche.“

Grund für die Schließung wenige Tage nach der Eröffnung waren unter anderem Probleme mit der Heizung und der Internetverbindung.

In einigen Ferienhäusern ist die Heizung defekt, andere Urlauber haben teilweise kein fließendes Wasser – Beschwerden haben den Start von Center Parcs im Allgäu überschattet. Wie dramatisch die Lage in einigen Ferienhäusern tatsächlich ist und mit welchem drastischen Mitteln die Center Parcs-Verantwortlichen jetzt auf den Fehlstart reagieren: Rahel Krömer fasst zusammen.