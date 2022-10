Nach Messerstichen in Leutkirch: 37-Jähriger wird verurteilt

Fast zehn Stunden hat das Schöffengericht des Amtsgerichts Wangen elf Zeugen vernommen, hörte Plädoyers, beriet und urteilte, ehe es am Dienstagabend einen 37-jährigen Allgäuer für drei Jahre und acht Monate zurück in die Zelle schickte. Von dort hatte er am Morgen eine über viermonatige Untersuchungshaft für einen Tag mit der Anklagebank getauscht. Für das Gericht gab es am Ende keine Zweifel, dass der Mann im Mai dieses Jahres in Leutkirch einen Nebenbuhler mit Messerstichen in den Rücken und in einen Oberarm attackiert hatte.

In Handschließen und Fußfesseln war der Beschuldigte aus der Justizvollzugsanstalt vorgeführt worden. Er sah sich dem Vorwurf ausgesetzt, in der Nacht zum 22. Mai dieses Jahres während einer Rangelei in Leutkirch einen Nebenbuhler mit zwei Messerstichen verletzt zu haben. Nicht lebensgefährlich. Im Vorfeld hatte auch der Vorwurf einer Tötungsabsicht im Raum gestanden.

Drogen und Alkohol

Ein Polizeibeamter des Ravensburger Kriminal-Dauerdienstes schilderte den Einsatz an dem frühen Sonntagmorgen, als er mit Kollegen zu einem „Messerangriff“ in Leutkirch gerufen wurde. Bei der Ankunft war der Verletzte zwischenzeitlich im Krankenhaus in Wangen behandelt und anschließend „Hals über Kopf“ mit der Bahn zurück nach Leutkirch gefahren, wo man ihn schlafend im Polizeirevier fand. Es folgten Befragung von Zeugen und die Festnahme des Angeklagten, der angab, er habe „nicht aktiv“ gegen das Opfer gestochen.

Dem Messereinsatz vorausgegangen war ein Fest vor und am Haus der früheren Lebensgefährtin des Angeklagten. Unter den vielen Beteiligten an dem Umtrunk befand sich auch der aktuelle Freund der Frau, bei dem die Polizei nach dem Tatgeschehen neben Alkohol auch den Konsum von Drogen feststellte. Auch der Angeklagte hatte getrunken und zuvor Marihuana konsumiert, gab sich aber gegenüber den Beamten „völlig anwesend“ und kooperativ, ließ sie zur Durchsuchung in seine Wohnung, in der die Beamten weitere Messer fanden. Das Jagdmesser, so der Angeklagte, habe er während der Rangelei lediglich schützend zur Verteidigung vor sich gehalten.

Opfer nimmt Angeklagten in Schutz

Nicht nur der Angeklagte saß in Fesseln neben seiner Verteidigerin. Auch zwei Zeugen wurden mit Fußfesseln und Handschließen ausgerüstet aus Justizvollzugsanstalten vorgeführt, als sie in den Zeugenstand traten. So das Opfer, der jetzige Freund der Ex des Beschuldigten. Er ließ das Gericht wissen, er möge zwar den Angeklagten nicht, „möchte ihn aber auch nicht beschuldigen“. „Wir haben uns ein bisschen rumgeschubst, da waren alle möglichen Leute da, es war ein richtiger Tumult, jeder hat sich in die Rangelei eingemischt“, meinte der Zeuge, der beobachtet haben will, dass der Angeklagte „sauer“ über die Anwesenheit des Nebenbuhlers gewesen war.

Aus der Gruppe der Anwesenden heraus war einem Polizeibeamten von mehreren Personen gesagt worden, der Beschuldigte habe zugestochen und anschließend das Messer in die Büsche geworfen. Bei dem gefundenen Jagdmesser konnten keine verwertbare DNA, allerdings Wischspuren am Messergriff und Blut des Opfers festgestellt werden.

„Lügt, wenn sie den Mund aufmacht“

Als wenig glaubhafte Zeugin entpuppte sich vor Gericht die Ex-Lebensgefährtin des Angeklagten, die jetzt mit dem einsitzenden Opfer befreundet ist. Sie räumte eine mittlerweile eingestandene Falschaussage in einem anderen Verfahren ein, wo sie einen Mann beschuldigt hatte, sie durch einen Flaschenwurf am Ohr verletzt zu haben. „Was soll denn das jetzt?“, zeigte sie sich empört, mit dem Thema im jetzigen Verfahren konfrontiert zu werden. „Die lügt, wenn sie den Mund aufmacht“, polterte die Verteidigerin des Angeklagten.

Ein weiterer und besonderer Zeuge sollte das Gericht zu ungläubigem Kopfschütteln veranlassen. Er wollte als Teilnehmer der Rangelei samt Messerstichen absolut nichts mehr wissen. „Wollen Sie mich verkaspern?“, fragte Richter Max Seemann, nachdem der Zeuge noch am Tattag den Angeklagten eindeutig als Messerstecher beschrieben hatte und sich jetzt an nichts mehr erinnern wollte.

„Keine Ahnung“

„Keine Ahnung“, war jetzt seine Standard-Äußerung. Am Tattag hatte er der Polizei telefonisch mitgeteilt, er habe beobachtet, wie der Angeklagte auf das Opfer losgegangen sei. Hatte er am Tatabend noch berichtet, er habe nur 15 Meter vom Geschehen weggestanden, waren es vor Gericht plötzlich 500 Meter. „Warum lügen Sie?“, fragte der Richter, und: „Glauben Sie, wir machen das hier zum Spaß?“ Die Antwort: Er könne sich wirklich nicht erinnern.

Ein weiterer Zeuge aus dem Gefängnis rückte an. Auch er hatte etwas mit der Ex-Lebenspartnerin des Angeklagten. Beim Rudeltreffen am Tatabend hatte er ein Nudelholz in der Hose. Warum? Das blieb sein Geheimnis.

Endlich auch ein Zeuge aus der Freiheit: Er kennt den Angeklagten schon lange, wunderte sich an dem Tatabend, dass der so aufgedreht gewesen sei vor dem Haus der Ex, als er ans Fenstere klopfte und Radau gemacht habe. Ansonsten sei der doch immer so sachlich. Eifersuchtsdrama halt, meinte er, und: So aggressiv habe er den Angeklagten noch nie erlebt. Offensichtlich sei er frustriert gewesen, weil der neue Freund seiner Ex dagewesen sei. „Er hat ein Messer, er hat ein Messer“, habe jemand gerufen und den Angeklagten gemeint.

Plädoyer für Freispruch

Der Staatsanwalt sah den Tatvorwurf bestätigt. Dass die Verletzungen des Opfers nicht schwerer gewesen sind, sei Zufall gewesen. Als belastend gegen den Angeklagten führte er die wiederholten Bewährungsbrüche und die Vorstrafen auf und beantragte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren.

Ganz anders sah das die Verteidigerin. Christine Thurau vermisste objektive Beweise gegen ihren Mandanten und betonte, der habe das Messer in Abwehrhaltung geführt. „Wir wissen nicht, was da passiert ist“, und:

Ich weiß nicht, was mein Mandant getan hat,

räumte sie ein, erinnerte daran, von Zeugen angelogen worden zu sein und unterstellte dem Opfer, den wahren Täter zu kennen. Ihr Antrag: Freispruch für ihren Mandanten, den Haftbefehl aufzuheben und ihn für die erlittene Haft zu entschädigen.

Drei Jahre und acht Monate

Für das Gericht bestand kein Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Es gab sich überzeugt, dass der Beschuldigte mit einem Jagdmesser seinem Opfer zweimal in den Rücken gestochen hat. Als „glatte Lüge“ bezeichnete Richter Seemann Zeugenaussagen, wonach diese kein Messer gesehen haben wollen.

Niemand anderes als der Angeklagte habe die Tat begangen, der nicht wahrhaben wollte, dass seine langjährige Partnerin andere Männer habe. „Sie kamen und machten Stress“, sagte der Richter, der dem Angeklagten vorwarf, immer wieder straffällig zu werden und Bewährungen zu brechen. Das Urteil: Drei Jahre und acht Monate Freiheitsstrafe bei angeordneter Haftfortdauer wegen gefährlicher Körperverletzung.