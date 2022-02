Am Hans-Multscher-Gymnasium in Leutkirch haben Unbekannte in der vergangenen Woche mehrere sogenannte CO²-Ampeln geklaut und zerstört. Die Unbekannten entnahmen die Ampeln aus Klassenzimmern, beschädigten sie und entsorgten sie bei der Schule. Dem Gymnasium entstand Polizeiangaben zufolge ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07561 / 848 80.