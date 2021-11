Nach der Fasnet ist vor der Fasnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter diesem Motto stehen bei der Narrenzunft Nibelgau die Vorbereitungen für die kommende Fasnetssaison 2021/2022. Mit vorsichtig-optimistischer Grundstimmung planen die Verantwortlichen, welche Programmpunkte uns im folgenden Jahr begeistern sollen. Eine Gruppe, die schon fleißig trainiert, ist die Showtanzgruppe der Nibelgauer. Trainiert wird in Kleingruppen von maximal sechs Personen – natürlich konform nach den aktuellen Beschränkungen.

Ebenso trainiert auch schon die Prinzengarde, in der Hoffnung, in der nächsten Saison wieder zum Einsatz zu kommen. Auch unsere Täuflinge stehen schon in den Startlöchern für ihr Training. Täuflinge sind die Jugendlichen über 16, die von den Kindern zu den Erwachsenen kommen. Aufgrund des Entfalls der letzten Fasnet werden in der kommenden Saison zwei Jahrgänge an Täuflingen zusammengefasst.

In der Hoffnung, dass das nächstes Jahr eine Fasnet unter den aktuellen Bestimmungen stattfinden kann, verbleiben wir mit einem dreifachen Hoorig Hoorig. Eure Narrenzunft Nibelgau Leutkirch e.V.