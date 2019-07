Nach dem Tresor taucht auch dessen Türe wieder auf

Im Weiherweg am Holzsteg des Repsweihers ist am Samstagabend unterhalb eines Mülleimers ein Tresor ohne Türe aufgefunden wurden. Polizeiangaben zufolge dürfte der Tresor bereits einige Wochen dort gelegen haben. Am Donnerstagnachmittag wurde nun die fehlende, rund 29 Kilogramm schwere Tresortür im selben Müllbehältnis entdeckt. Die ursprüngliche Herkunft des Tresors ist ungeklärt. Das Polizeirevier Leutkirch bittet Personen, die im Zeitraum Samstag bis Donnerstag verdächtige Beobachtungen machten, sich unter Telefon 07561 / 84880 zu melden.