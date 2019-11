Nach dem SV Deuchelried kommt lange nichts

Mit dem 4:1 Sieg des FC Isny im Nachholspiel gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen hat sich die Fußball-Kreisliga A III endgültig in die Winterpause verabschiedet. Alle anderen Mannschaften waren bereits eine Woche früher in die Pause gegangen. In der Kreisliga AIII zeichnet sich, wie erwartet, eine sehr enge Tabellenkonstellation ab: zwischen Platz drei und elf, wahrscheinlich dem ersten direkten Abstiegsplatz, sind es gerade einmal zehn Punkte unterschied. Am 22. März startet die Liga mit dem 15. Spieltag aus der Winterpause.

Mit erst einer Niederlage und einem Unentschieden steht der SV Deuchelried mit acht Punkten Vorsprung deutlich an der Tabellenspitze. In Deuchelried herrscht große Zufriedenheit: „Wir sind natürlich sehr glücklich wie es gerade ist. Die Mannschaft will einfach und das zeigt sie in jedem Spiel", so Deuchelried Trainer Gencer Korkmaz. Aufgrund des Vorsprungs und der Hinrunde dürfte das Ziel klar sein, Korkmaz will sich dazu aber nicht äußern. „Wir sind froh wie es gelaufen ist, freuen uns jetzt aber erst mal auf die Pause“, so Kormaz.

Erster Verfolger des SV Deuchelried ist der Absteiger FC Isny. Nach einem holprigen Start kommt der FCI langsam richtig in Fahrt, in den letzten sechs Spielen vor der Pause blieb er ungeschlagen, fünf Siege und ein Remis konnte der Bezirksligaabsteiger einfahren und steht damit nun bei 29 Zählern. „Nach dem sehr schweren vergangenen Jahr, hatten wir am Anfang ein paar Probleme, was uns aber auch bewusst war, dass das kommen wird. In den letzten Woche haben wir nun in der Liga aber richtig Fuß gefasst und sind richtig angekommen. Die letzten Partien haben dies gezeigt“, sagt Isnys Trainer Simon Stiller. „In der Rückrunde wollen wir unseren Trend fortsetzen und versuchen weiter so zu spielen, wie es uns in den letzten Partien gelungen ist“, sagt Stiller mit Blick auf die Rückrunde.

Auf Platz drei mit drei Punkten Rückstand auf den FCI steht der Bezirksligamitabsteiger SV Eglofs. Auch die Eglofser starteten etwas unkonstant in die Saison, konnten sich in den letzten Partien aber auch steigern und scheinen nun auch angekommen zu sein. Aus den letzten fünf Partien gab es vier Siege. Durch die Siege kann das Team von Trainer Florian Kirchmann auf dem dritten Platz überwintern.

Auf dem vierten Platz steht der Türk SV Wangen. In der letzten Saison scheiterte der Türk SV in der Relegation am späteren Aufsteiger aus Wurzach. In diesem Jahr belegt die Mannschaft von Trainer Ayo Tarhan wieder einen guten vierten Platz. „Wir sind sehr zufrieden, wie die Hinrunde gelaufen ist. Mit etwas Startschwierigkeiten durch Urlaub und Verletzungen sind wir mit einem sehr eingespielten Kader gut unterwegs. Vor allem das Spiel nach vorne ist gut“, sagt Tarhan. Einzig allein, dass man ein paar mehr Gegentore als letzte Saison zulasse, sei zu bemängeln. Mit 24 Punkten fehlen dem Türk SV Wangen auf den Relegationsplatz fünf Punkte. „Wir schauen in der Rückrunde, was geht, klar peilen wir Platz zwei an, aber Ziel ist am Ende unter den ersten vier Mannschaften zu stehen“, sagt Tarhan.

Auf den Plätzen fünf und sechs folgen die Mannschaften vom TSV Röthenbach (21 Punkte) und dem FC Scheidegg (20 Punkte), die beide im bayerischen Grenzland beheimatet sind.

Punktgleich und nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses dahinter, überwintert der SC Unterzeil-Reichenhofen auf Platz sieben. Nach einem mäßigen Saisonstart für den ambitionierten Absteiger, vollzog der SCU bereits einen Trainerwechsel: Daniel Barth musste gehen, für ihn übernahm Ex-Coach Felix Braun. „In den ersten fünf Spielen waren wir einfach nicht so gut. Wir hatten Verletzungspech, Urlauber...“, sagt Vorstand Helmut Kornjak zur Anfangssituation. Nach dem Trainerwechsel gab es einen kleinen Aufschwung, der in den letzten Partien (zwei Niederlagen gegen Isny) wieder etwas verpuffte. „Nach dem Trainerwechsel klappte es besser, die Spieler wurden in die Pflicht genommen“, sagt Kornjak. Mit Blick auf die Rückrunde will der SCU seine Chance nutzen. „Ich sehe, dass es eine Chance nach vorne gibt, die wollen wir natürlich nutzen, um am Ende das zu Beginn ausgegebene Ziel Platz eins bis fünf zu erreichen. Aber auch den Blick nach hinten dürfen wir nicht vergessen“, so Kornjak.

Der SV Gebrazhofen ist auf Trainersuche

Mit nur einem Zähler weniger steht der FC Lindenberg direkt hinter dem SC Unterzeil-Reichenhofen. Auch der FCL konnte seiner ambitionierten Rolle als Mitfavorit nicht ganz gerecht werden.

Auf dem neunten Platz steht momentan der Aufsteiger SV Waltershofen. Mit 19 Punkten beendeten die Waltershofener die erste Hälfte der Saison passabel und können nun in der Rückrunde das Ziel Nichtabstieg angehen.

Den zehnten und somit momentan bedeutenden Relegationsplatz belegt der SV Gebrazhofen mit ebenfalls 19 Punkten. Die Gebrazhofener, für die das von Anfang an ausgegebene Ziel ebenfalls Klassenerhalt geheißen hat, stehen vor einer schweren Aufgabe. Nach dem letzten Spiel trat Trainer Bernd Bräuchler überraschend zurück.Nun gilt es, erst einmal einen neuen Trainer zu finden. „Die Winterpause wird nun für Gespräche genutzt. Namen gibt es aber noch keine“, sagt der Sportliche Leiter Ralf Boneberger zur aktuellen Situation.

Hinter Gebrazhofen steht der SV Neuravensburg mit 16 Zählern. „Wir sind auf einem guten Weg. Leider konnten wir in der Hinrunde fast nie mit der gleichen Formation spielen ,da es immer irgendwelche Ausfälle gab“, erklärt Neuravensburgs Trainer Fabian Durach. In die Rückrunde blickt er aber positiv: „Wir können bereits sechs Neuzugänge für die Rückrunde vermelden, ohne jedoch schon Namen zu nennen. Wir hoffen, dass wir in der Rückrunde unsere Punkte holen und uns schnell Luft nach hinten verschaffen können. Ziel ist es am Ende unter den ersten sieben Mannschaften zu sein“, so Durach weiter.

Auf den Plätzen zwölf und dreizehn stehen mit jeweils zehn Punkten die Zweitvertretung des FV Rot-Weiß Weiler und der TSV Wohmbrechts.

Auf dem letzten Platz steht aktuell der FC Wangen II mit erst vier Zählern. Bereits vor der Saison befürchtete Trainer Günter Gollinger eine schwere Hinrunde. „Aufgrund der Kadersituation werden wir in der Hinrunde wohl eine schwere Aufgabe vor uns haben“, sagte Gollinger vor der Saison. Dies bestätigte sich nun in der Hinrunde. „In den zwei Monaten Pause hoffen wir, dass ein paar Langzeitverletzte zurückkommen und sich die Kadersituation in der Rückrunde erholt hat. Dann wollen wir versuchen das Thema Klassenerhalt nochmal anzugehen, auch wenn der Rückstand schon ein paar Punkte beträgt. Wenn es personell besser wird, können wir das aber auch schaffen“, meint Gollinger.