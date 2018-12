Nach dem Gottesdienst Heiligabend feiern

Weihnachten – das Fest der Freude! Das empfinden die meisten Menschen so. Doch manche sehen diesen Feiertagen auch mit gemischten Gefühlen entgegen.

„Mehr Menschen als man vielleicht vermutet, fühlen sich gerade in dieser Zeit viel verletzlicher und einsamer als sonst. Deshalb laden wir alle, die aus welchem Grund auch immer an Heiligabend nicht zu Hause oder unterwegs sein möchten, zu uns in die evangelische Dreifaltigkeitskirche ein. Unsere Türen sind weit geöffnet“, sagt Pfarrerin Tanja Götz. „Gemeinsam statt einsam lautet“ deshalb das Motto. Für Essen und Trinken sowie ein kleines Programm ist gesorgt

Nach dem festlichen Gottesdienst am Montag, 24. Dezember, um 18 Uhr wird der Kirchenraum ab 19 Uhr schnell zum weihnachtlich geschmückten Festsaal umgebaut, was dank der Multifunktionalität der Dreifaltigkeitskirche kein Problem ist. Dankbar ist die Pfarrerin aber für Mitwirkende bei der Organisation des Abends. So braucht sie Unterstützung beim Aufbau der Tische nach dem Gottesdienst, beim Verteilen der Getränke und Speisen. Auch beim Abbau ist Mithilfe gefragt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer aber den Abend unterstützen will, kann dies durch eine Spende von Speisen, Gebäck und nicht alkoholischen Getränken tun.

Mit diesem Fest wird das im Sommer gestartete und bis zum Jahresende befristete Teilhabe-Projekt „Vergelt’s Gott“ der evangelischen Kirchengemeinde im Rahmen des Hilfskontos „Familie in Not“ beendet.