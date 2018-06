Nabu ruft zur Vogelzählung auf

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) ruft vom Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Mai, zur Teilname an der dreizehnten „Stunde der Gartenvögel“ auf. Alle Naturfreunde werden gebeten, eine Stunde lang Vögel zu beobachten und zu melden. Im Garten oder vom Balkon aus soll von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert werden, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig entdeckt werden kann. So werden Doppelzählungen vermieden. Die Beobachtungen können im Internet, per Post oder Telefon (kostenlose Rufnummer am 13. und 14. Mai von 10 bis 18 Uhr: 0800-1157-115) an den Nabu gemeldet werden. Es gibt attraktive Preise zu gewinnen, teilt der Naturschutzbund mit. Einsendeschluss ist der 22. Mai. Die Daten geben Aufschluss über den Bestand der heimischen Vogelarten und lassen auf längere Zeit Veränderungen beziehungsweise Handlungsbedarf erkennen. Weitere Informationen gibt es unter www.nabu.de.