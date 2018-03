Nützlinge helfen Stadtgärtnern gegen Schädlinge

Im Leutkircher Stadtwald werden zur Bekämpfung von Pilzen keine Fungizide ausgebracht. Das geht aus einer Bekanntgabe der Stadtverwaltung hervor, die am Montag dem Gemeinderat vorgelegt worden ist. Alfons Notz (Bürgerforum) hatte Auskunft über den Einsatz von Pestiziden verlangt.

Zum Wirkstoff Maleinsäurehydrazid teilte die Verwaltung mit, dass als einziges Herbizid gegen Unkräuter das Produkt „Finalsan“ der Firma Neudorff eingesetzt werde. Wörtlich heißt es in dem Dokument: „Dieses enthält den Wirkstoff Maleinsäurehydrazid. In der Literatur gibt es keine Hinweise, dass dieses Herbizid bei fachgerechter Anwendung gesundheitsschädlich sein könnte. In Kombination mit dem Wirkstoff Pelargonsäure sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz Herbizid-Produkte auf dieser Grundlage für die Anwendung im Zierpflanzenbau sowie auf Nichtkulturland und Wegen zugelassen.“

Im Februar hatte die Verwaltung bereits klargestellt, die städtischen Betriebe griffen nicht zu „glyphosathaltigen“ Herbiziden. Diese Auskunft war aus Sicht von Alfons Notz nicht ausreichend.

Seit dem 1. Januar 2004 ist nach Darstellung der Verwaltung Maleinsäurehydrazid demnach in Anhang I der EU-Pflanzenschutzmittelrichtlinie als positiv geprüfter und damit in der EU erlaubter Wirkstoff aufgenommen. Er sei als nicht karzinogen (krebserregend) eingestuft worden. Auch die Weltgesundheitsorganisation habe Maleinsäurehydrazid als Substanz klassifiziert, von der bei ordnungsgemäßem Gebrauch keine Gefahr für Anwender und Umwelt ausgehe.

In ihrer mehrteiligen Antwort geht die Verwaltung auch auf die Stadtgärtnerei ein. Seit über 20 Jahren werden dort demnach zur Schädlingsbekämpfung sogenannte Nützlinge, laut Wikipedia meist Spinnentiere oder Insekten, eingesetzt. Der Einsatz von Insektiziden sei deshalb nicht erforderlich, dieser würde vielmehr den Nützlingen schaden. Die Verwaltung räumt aber ein: „Fungizide werden nur im Notfall (nicht jedes Jahr) verwendet. Viel wichtiger ist es, auf die Hygiene im Gewächshaus und an den Pflanzen zu achten.“

In der Friedhofsgärtnerei werden laut Mitteilung der Stadt außer „Finalsan“ keine weiteren chemischen Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Die Anwendung von „Finalsan“ sei vom Landratsamt/Landwirtschaftsamt genehmigt worden.

Großen Raum in der Bekanntgabe nimmt der Stadtwald ein. „Bei der Bewirtschaftung des Stadtwaldes werden keine Fungizide verwendet“, das betont die Verwaltung. Für die Borkenkäferbekämpfung werde das zugelassene Insektizid „Karate Forst“ flüssig durch geschulte Unternehmer ausgebracht. Dabei seien im Stadtwald bei der Behandlung von holzbrütenden Borkenkäfern zur Vorbeugung gegen Entwertung und Qualitätsverlust im Jahr 2017 rund 700 Festmeter Holz mit einer 0,2-prozentigen Lösung behandelt worden. Gegen rindenbrütende und zur Massenvermehrung fähige Borkenkäfer wie dem „Buchdrucker“ wurden, so die Verwaltung, im Jahr 2017 etwa 350 Festmeter Holz mit einer 0,4-prozentigen Lösung gespritzt. Etwas mehr als zehn Prozent des Jahreseinschlags im Stadtwald seien mit Insektiziden behandelt worden.

Sogenannte Neonikotinoide, die für Bienen als besonders gefährlich gelten, wurden demnach in der Vergangenheit im Stadtwald noch nie verwendet. Auch zukünftig sei kein Einsatz vorgesehen.