Nächste Probiererle-Tour durch Leutkirch am 27. August

Gemütlich durch’s Städtle schlendern, viel Wissenswertes erfahren und hier und da ein Probiererle kosten – von der Genießer-Runde durch Leutkirch ist die Rede. Laut Mitteilung findet die nächste Tour am Dienstag, 27. August, um 15 Uhr statt.

Die Tour dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist an der Leutkircher Touristinfo, Marktstraße 32 am Gotischen Haus. Der Preis pro Erwachsener beträgt 15 Euro, Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zahlen sechs Euro. Tickets sind in den Leutkircher Touristinfos (Altstadt und Center Parcs Park Allgäu) und im Internet unter leutkirch.reservix.de erhältlich. Eine Anmeldung ist bis spätestens Montag, 26. August, erforderlich.