Myonic zählt zu Deutschlands besten Arbeitgebern

- Das Leutkircher Unternehmen Myonic ist beim Great Place to Work-Wettbewerb „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018“ als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Wie das Unternehmen mitteilt, erreichte Myonic den 14. Platz in der Größenklasse „251 - 500 Mitarbeiter“. Bekanntgegeben wurden die 100 besten Arbeitgeber Deutschlands beim festlichen Galaabend in der vergangenen Woche in der Berliner Eventlocation Kosmos. Ausgezeichnet wurden laut Pressemitteilung Unternehmen, die aus Sicht ihrer Mitarbeiter eine besonders vertrauenswürdige, förderliche und attraktive Arbeitsplatzkultur aufweisen.