Myonic Leutkirch übernimmt österreichischen Wälzlagerhersteller

Die Leutkircher Myonic GmbH übernimmt den österreichischen Wälzlagerhersteller APB (Austrian Precision Bearings) Service GmbH in Ebensee. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt. Ein Produktionsstandort werde dadurch ins Allgäu verlagert.

Durch die Übernahme der APB, die bereits zum 2. April dieses Jahres wirksam wurde, werde die Produktpalette von Myonic deutlich erweitert, heißt es in der Pressemitteilung. Dem Unternehmen eröfneten sich dadaurch neue Absatzmärkte. APB produziert laut Mitteilung Rundtisch-, Drehachsen- und Vortriebspräzisionslager für die Werkzeugmaschinenindustrie und bietet technische Lösungen für Walzwerke und Getriebe für den Maschinenbau.

Neben den Eigenprodukten vertreibt die oberösterreichische Firma Wälzlager, insbesonders für Kunden im Bereich Antriebstechnik / Stahl / Kran- und Seilrollen / Maschinenbau. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei in der Systemlösung Wälzlager / Schmierung / Dichtung / Beschichtung bis hin zur einbaufertigen Komponente.

„APBs Know-How ergänzt das Produktportfolio der NHBB / myonic Business Unit durch eine neue Kugellagertechnologie in Form von axialen und radialen Präzisionsrollenlagern mit größeren Durchmessern (bis zu 800 Milimeter) sowie einem neuen Fertigungsverfahren. Die starke Kundenorientierung, der Marktfokus und eine hohe Flexibilität haben APB einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verschafft“, teilt Myonic mit.

Myonic werde die Produktion der Präzisionsrundtischlager an ihren Hauptsitz nach Leutkirch verlegen. Dort wurde vor kurzem der Bau einer 3000 Quadratmeter großen Produktionshalle fertiggestellt. Die Aktivitäten der APB Service GmbH werden unter der neu gegründeten Firma APB Myonic GmbH am Standort Österreich fortgeführt.

Die Myonic GmbH ist nach eigenen Angaben ein Unternehmen der japanischen Minebea Gruppe mit Sitz in Leutkirch. Die Myonic-Gruppe hat sich auf die Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von hochpräzisen Lagern und Komponenten für die Bereiche Medizin, Luft- und Raumfahrt sowie für höchste Anforderung in der optischen Industrie und der Messtechnik spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt an vier internationalen Standorten etwa 410 Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als 36 Millionen Euro.