Myonic kauft APB und investiert über drei Millionen Euro

Mit der Übernahme des österreichischen Wälzlagerhersteller APB (Austrian Precision Bearings) investiert der Leutkircher Hersteller für Präzisionskugellager Myonic in die Zukunft am Unternehmenssitz im Allgäu. Genaue Angaben zum Kaufpreis ließ sich Geschäftsführer Walter Heilmann im Gespräch mit der SZ zwar nicht entlocken, sprach aber von einer sehr niedrigen siebenstelligen Summe. Klar dagegen ist: Aufgrund der Akquise baut Myonic seinen Maschinenpark in Leutkirch binnen einen Jahres aus und nimmt dafür etwa drei Millionen Euro in die Hand. Des Weiteren rechnet die Geschäftsführung mit einer Umsatzausweitung in Höhe von zehn bis 15 Prozent. Auch der Firmenstandort in der Nadler Straße werde – entgegen bisheriger Planungen – weiter genutzt.

Ebenfalls zurückhaltend gab sich der 57-Jährige Unternehmenschef, was die Entwicklung der Mitarbeiteranzahl betrifft. „In jedem Fall werden weitere Mitarbeiter hinzukommen“, wie viele, hänge letztlich davon ab, wie das neue Geschäft im Bereich der axialen (in der Richtung einer Achse) und radialen (von einem Mittelpunkt wie ein Strahl nach außen gehend) Präzisionsrollenlager mit größeren Durchmessern anlaufe, erläuterte der Maschinenbauingenieur.

Produktion in Leutkirch

Fest steht dagegen, dass derzeit 16 der insgesamt 20 neuen österreichischen Kollegen weiterhin im Salzkammergut die APB Myonic GmbH – bis zur Übernahme am 2. April als APB Service GmbH firmierend – im Sinne einer Handelsgesellschaft fortführen. Vier Mitarbeiter aus Ebensee sind zwischenzeitlich in Leutkirch tätig, und zwar in einem Team, das sich um die Entwicklung des neuen Bereichs der Werkzeugmaschinenkomponenten kümmert. Fest steht außerdem für Heilmann, dass sich die Millionen-Investition in das neue Geschäftsfeld in zwei bis drei Jahren amortisiert haben muss. Und, die hochpräzisen Rundtisch-, Drehachsen- und Vortriebslager – die in erster Linie Kunden schätzen, die in den Bereichen Antriebstechnik, Stahl-, Kran- und Seilrollenproduktion sowie Maschinenbau tätig sind – werden zukünftig in Leutkirch produziert.

Im Sinne einer klassischen Diversifikation sei der Kauf des Wälzlagerherstellers der nächste konsequente Schritt im Rahmen der seit dem Jahr 2000 geänderten strategischen Ausrichtung: Weg vom reinen Miniaturkugellagerspezialisten entwickle sich Myonic hin zum Systemanbieter für hochpräzise Lagereinheiten und Rotationskomponenten, so Heilmann. Mit dem Kauf des österreichischen Unternehmens sei eine Produkt- und Sortimentsausweitung inklusive neuer Fertigungstechniken verbundenen. Außerdem komme damit ein weiteres Standbein hinzu, um dem Credo der beiden Geschäftsführer Walter Heilmann und Bernhard Böck gerecht zu werden. Denn: „Wir sind damals hier angetreten, um den Standort Deutschland aufrecht zu erhalten“, sagte Heilmann – und damit auch den Standort Leutkirch.

Die Myonic GmbH mit Hauptsitz in Leutkirch befindet sich seit 2009 im Besitz der japanischen Minebea-Gruppe. Myonic beschäftigt an vier internationalen Standorten etwa 410 Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als 36 Millionen Euro.