Myonic erhält Nachhaltigkeitszertifikat

Mit einem Nachhaltigkeitszertifikat habe die Leutkircher Firma Myonic von ihrem Recyclingdienstleister Remondis eine besonders gute Ressourcenwirtschaft und einen nachweisbaren Klimaschutzbeitrag bescheinigt bekommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die konsequente Wiederverwertung von Rohstoffen und Abfallströmen haben nach wie vor eine große Bedeutung im globalen Ressourcen- und Umweltschutz – auch in unserem Betrieb“, so die Unternehmenssprecherin Julia Mischke. Für die Zertifizierung seien unter anderem folgende Bemühungen berücksichtigt worden: Die Rohstoffrückführung in den Produktkreislauf, die Reduzierung von Primärrohstoffverbrauch und Treibhausemissionen über thermische und stoffliche Abfallverwertung sowie die Produktion alternativer Energien und innovativer Recyclingprodukte.

Innerhalb der letzten Jahre seien bei Myonic außerdem regelmäßig neue Umweltschutz-Maßnahmen umgesetzt worden, die Teil des zertifizierten Umweltmanagements seien. Wie etwa die Substitution von Kunststofffüllmaterial durch recyclebare Wellpappe im Versand, die Verwendung von Pendelverpackungen anstatt Einwegverpackungen sowie die Müllvermeidung durch Benutzungsverlängerung von Betriebsstoffen.