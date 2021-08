Mutwillig einen Mercedes in Herlazhofen zerkratzt

Das war laut Polizei mutwillige Sachbeschädigung an einem Pkw: Am Freitagnachmittag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr wurde demnach an einem in der Quellenstraße in Herlazhofen abgestellten schwarzen Pkw Mercedes CLA 220 E die hintere linke Türe mit einem spitzen Gegenstand auf einer Länge von 50 Zentimeter zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch zu melden, unter Tel. 07561 / 8488-0.