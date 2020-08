Mutmacher-Projekt wird verlängert

Bei der Mutmacher-Feier anlässlich der Verlängerung des Projektes hat Pfarrer Karl Erzberger Vertreter von sechs Stiftungen sowie Jugendliche aus den Jugendgruppen im Karlistal begrüßt. Dem Mutmacher-Team um Benjamin Sigg und Dennis Hemer war es gelungen, die Zusage der Stiftungen einzuholen.

Mit dabei sind: Bischof-Moser-Stiftung, Bürgerstiftung Leutkirch, Familie Miller-Weber Stiftung, Siegfried-Gebhart Stiftung, Stiftung Volksbank Allgäu-Oberschwaben und die Thussi-Drexler Stiftung. Nur durch die Beteiligung der Stiftungen gelinge es, das Jugend-Projekt der Kirchengemeinde St. Martin um weitere drei Jahre ab 2022 zu verlängern. „Wir sind überglücklich, das Projekt verlängern zu können und bedanken uns bei den Stiftungen. Jetzt liegt es an uns, die nächsten Schritte zu tun“, so Christof Janz, Gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderates von St. Martin.

Die beiden Projektleiter berichteten von wichtigen Aktionen in den vergangenen Monaten. Die Mutmacher-Postkarte war ebenso ein wichtiger Meilenstein, wie der Umbau der Räume im „Chillix“. „Wir sind froh, dass im Jugendhaus wieder Leben einkehren kann“, erzählt Dennis Hemer. „Aktuell sind die fleißigen Helfer der Jugendgruppen am Aufräumen und Malern.“

Im Herbst zieht nämlich die Bücherei der Religionspädagogischen Arbeitsstelle aus dem Haus Regina Pacis ins „Chillix“ ein. „Dann haben wir eine kleine, feine Bücherei für Jugendarbeit und Religionspädagogik“, so Benjamin Sigg. Außerdem hätten Jugendliche der Jugendgruppen in den vergangenen Wochen am Zeltlager und Aktionen für Kinder und Familien gearbeitet. So konnte etwa in den Pfingstferien eine „Schnipseljagd“ rund um die Wilhelmshöhe stattfinden. Ab September planen Jugendliche der KjG wieder Gruppenstunden und sofern möglich, soll auch ein Tag der offenen Tür im „neuen Chillix“ stattfinden.