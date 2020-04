Mutmacher: „Fitness und Gesundheit hängen direkt zusammen“

Unter der neuen Rubrik „Mutmacher - Gedanken zur Corona“ veröffentlicht die „Schwäbische Zeitung“ in den kommenden Wochen Beiträge von bekannten Menschen aus Leutkirch, Isny und Bad Wurzach.

Folgender Text stammt von Michael Krumböck, Vorsitzender der TSG Leutkirch.

Sport hat in der TSG Leutkirch viel mit Gemeinschaft zu tun. Egal ob in den Übungsstunden unserer zahlreichen Turn- und Freizeitsportgruppen, im Training der verschiedenen Mannschaften oder in den gemeinsamen Trainingsstunden unser Einzelsportler. In der momentanen Situation ist das, was immer selbstverständlich war, nicht mehr möglich. Das fühlt sich ungewohnt und fremd an.

Ich habe aber das Gefühl, dass viele unserer Mitglieder trotzdem aktiv sind und versuchen, fit zu bleiben. Bei den Spaziergängen im häuslichen Umfeld treffe ich viele bekannte Gesichter aus unserer TSG. Sportbegeisterte Menschen lassen sich einfach nicht so leicht unterkriegen. Sie nutzen das schöne Frühlingswetter für den Sport an der frischen Luft, halten sich an die aktuellen Regeln und gefährden so keine Mitmenschen.

Fit zu sein ist gerade in der momentanen Situation besonders wichtig. Fitness und Gesundheit hängen direkt zusammen. Fitte Menschen sind widerstandsfähiger und weniger anfällig für schwere Erkrankungen.

Schließlich sind wir alle optimistisch, dass die Zeit des Abstands bald wieder vorbeigehen wird. Dann werden wir wieder gemeinsam Sport treiben und die Begegnung, die Gemeinschaft kann wieder stattfinden.

Ich wünsche mir dabei auch, dass wir durchaus Positives aus der derzeitigen Krise mitnehmen. Vielleicht schaffen wir es, zukünftig noch bewusster miteinander umzugehen. Gerade im Sport, wo Ergebnisse und Platzierungen wichtig sind, können andere Themen ein höheres Gewicht bekommen. Dinge wie Gemeinschaft, Freundschaft, Fairness können dann noch mehr in den Mittelpunkt rücken.

Und zum Schluss freuen wir uns alle schon wieder sehr darauf, nach dem gemeinsamen Sport bei Reini und Brigitte in unserem TSG-Vereinsheim zusammenzusitzen.