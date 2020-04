Mutmaßliches Gasleck in Imbiss

Möglicherweise aufgrund einer undichten Gasleitung ist es am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr an einem Imbissstand in der Leutkircher Zeppelinstraße mutmaßlich zu einem Austritt von Propangas gekommen.

Eine Angestellte des Imbisses bekam laut Polizei plötzlich gesundheitliche Probleme, woraufhin die Feuerwehr Leutkirch verständigt wurde. Obwohl unmittelbar durchgeführte Gasmessungen keine erhöhte Konzentration mehr nachweisen konnten, war noch Gasgeruch wahrnehmbar. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache konnte bislang noch nicht geklärt werden, das Polizeirevier Leutkirch ermittelt. Bis auf Weiteres wurde der Betrieb des Imbisses behördlich untersagt.