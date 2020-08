Mut-Tour macht virtuell Halt in Leutkirch

Nach bis Ende August läuft die sogenannte Mut-Tour. Und eigentlich sollten am Dienstag, 25. August, wieder sechs Teilnehmer nach Leutkirch kommen, um vom Projekt und ihrem Umgang mit Depressionen zu berichten, heißt es vom veranstaltenden Verein Deutsche Depressionsliga.

Anders als in den vergangenen Jahren könnten die Tandem-Teams jedoch nicht den gewohnten Etappenbetrieb aufrecht erhalten. Also gebe es nun ein Corona-konformes Alternativangebot zum Mitmachen. Bei der virtuellen Mut-Tour 2020 sei es möglich, die ursprünglich geplante Strecke der zehn Etappenteams auf einer interaktiven Deutschlandkarte zu verfolgen. Dort könnten Tipps und Informationen zu Hilfsangeboten am Wegesrand angeklickt werden. Außerdem ließen sich verschiedene Portraits und Geschichten der Teilnehmer entdecken.

Leutkirch ist Teil des kommenden Streckenabschnittes. Der virtuelle Zwischenstopp biete weiterhin eine Gelegenheit, auf das Thema „psychische Erkrankung/Gesundheit” hinzuweisen. Es soll ein niederschwelliges virtuelles Mitmach-Angebot zum Thema sei. Erstmals gebe es in diesem Jahr eine deutschlandweite „Mut-Schnipseljagd“, bei der man ähnlich dem Geocaching draußen kleine Dinge suchen oder verstecken können, die Mut oder Freude machen sollen.

Ganz unabhängig davon können sich Interessierte im Rahmen der Aktion „Vertretungsradeln“ zum Beispiel GPS-Tracks herunterladen, um einzelne Abschnitte der ursprünglich geplanten Tandem-Etappen abzuradeln.

Bis 2019 waren die ehrenamtlichen Teilnehmenden jeden Sommer in Sechserteams auf Tandems und zu Fuß in Deutschland unterwegs, um mit Menschen am Wegesrand ins Gespräch zu kommen: 260 Menschen mit und ohne Depressionserfahrung haben gemeinsam mehr als 34 000 Kilometer zurückgelegt.

Bei der Mut-Tour machen Menschen mit und ohne Depressionserfahrung seit 2012 gemeinsam Öffentlichkeitsarbeit. Sie setzen ihr Gesicht und ihre persönlichen Geschichten für mehr Wissen und Mut im Umgang mit psychischen Erkrankungen ein.