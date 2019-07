Mut-Tour macht Station in Leutkirch

Seit 2012 bewegt sich die Mut-Tour durch Deutschland, die sich für einen offenen Umgang mit Depressionen einsetzt. Eine der insgesamt elf Etappen in diesem Jahr führte von Memmingen nach Leutkirch, teilen die Veranstalter mit.

Von Memmingen aus sei das Tandem-Team der Mut-Tour an der Iller vorbei nach Leutkirch geradelt. Am schönen Brunnen konnten sich die sechs Teilnehmer nach der heißen Fahrt mit Trinkwasser versorgen. Danach ging es weiter nach Ravensburg, der letzten Station ihrer Etappe. Der Name ist bei diesem Aktionsprogramm Programm: Mutige Teilnehmer mochten anderen Mut machen, Hilfe anzunehmen und in den Dialog zu treten, heißt es in der Pressemitteilung. Die Teilnehmer nehmen dabei offen das „D-Wort“ in den Mund und tragen ihren unverkrampften Umgang mit der Erkrankung nach außen. Sie teilen ihre persönlichen Geschichten und berichten zum Beispiel, dass sich Bewegung positiv auf ihr Wohlbefinden auswirkt. Auch Teilnehmer, die selbst nicht betroffen sind, profitieren von diesem Austausch und begreifen Depressionserfahrungen als eine wertvolle Ressource.