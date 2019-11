Musikvereine feiern Freundschaft mit Herbstkonzert

In der Turnhalle Wuchzenhofen/Tannhöfe veranstaltet der Musikverein Wuchzenhofen am Samstag, 23. November, um 20 Uhr sein jährliches Herbstkonzert. Zu Gast ist dieses Jahr der Musikverein Muotathal aus der Schweiz. Das Konzert werde für Zuhörer und Musikanten ein besonderer Abend sein, wie der Veranstalter im Vorfeld mitteilt. Der Grund: In diesem Jahr feiern die beiden Veriene ihre 40-jährige Freundschaft.

Eröffnet wird der Konzerabend vom Musikverein Muotathal, der unter Leitung von Ivan Vidmar mit dem Konzertmarsch „Zeitreise“ einsetzt. Weiter geht es mit dem Stück „Am runde Tisch“, einem Konzertländler von Toni Schuler. Mit „Echt schwizerisch“ folgt ein Arrangement von Rudi Hofer, welches aus bekannten Melodiefolgen schweizerischer Volkslieder besteht. Mit „En urchige Muotitaler“, einem Solo für Handorgel, geht es weiter im Programm. Bei „Highland Cathedral“ werden Dudelsackklänge zu hören sein. Mit „Ewigi Liäbi“ verabschieden sich die Musikanten aus der Schweiz vom ersten Konzertteil.

Nach einer kurzen Pause wird der gastgebende Musikverein Wuchzenhofen unter Leitung von Bernd Schosser auf der Bühne Platz nehmen. Laut Ankündigung haben die Musikanten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Das erste Stück heißt „Sympatria“, gefolgt vom Programmpunkt „Around the world in 80 days“. Hier setzte Komponist Otto M. Schwarz die turbulente Geschichte in ein Blasorchesterwerk um. Weiter geht es mit „Begegnung“, einem Solostück für drei Alphörner. Durch bekannte Melodien in dem Medley „Frank Sinatra Classics“ lädt der Komponist James Swearingen die Zuhörer zum Mitsingen ein. Der traditionelle Konzertausklang vollführt der Musikverein Wuchzenhofen mit dem Marsch „Mens sana in corpore sano“.

Der Konzertabend wird bewirtet, Einlass ist ab 19 Uhr bei freiem Eintritt. Um Spenden wird gebeten.