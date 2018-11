Musikvereine begeistern Zuhörer

„ Die Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist“, sagte der Schriftsteller Victor Hugo. Mit diesem Zitat begrüßte der Vorsitzende des Musikvereins Wuchzenhofen, Michael Fischer, die mehr als 300 Besucher des Herbstkonzertes in der Turn- und Festhalle.

Die Gastkapelle, unter der Leitung von Manfred Schuhmacher, eröffnete den Abend mit dem „Optimisten Marsch“, der mit virtuosen Holzbläsern, strahlenden Trompeten und kraftvollen Bässen die Fröhlichkeit und Zuversicht einer optimistischen Lebenseinstellung vermitteln. Mit dem Stück „Armenische Tänze“ haben es die Willerazhofer Musikanten verstanden, die melodische, harmonische und rhythmische Bearbeitung voll zu nutzen. Mit der Jungdirigentin Sabrina Frey wurden die Musikanten sicher durch das Stück „The Rise of the Blackjack“ geführt. Nach dieser aufregenden Piratenreise wurden die Zuhörer mit Musical-Highlights aus „Die Schöne und das Biest“ begeistert. Bei „Last-Call-letzter Aufruf“ durfte jedes Register nach einander aufstehen und sein Können zeigen. Auch Dirigent Manfred Schuhmacher spielte die letzten Töne auf seiner Trompete mit. Die Musikkapelle Willerazhofen verabschiedete sich mit dem „Hochfeiler Marsch“.

Den zweiten Teil des Konzerts eröffnete der Musikverein Wuchzenhofen, unter der Leitung von Bernd Schosser, mit „A Huntingdon Celebration“. Bei „The Witch and the Saint“ wurden die Zuhörer in das dunkle Kapitel des Mittelalters geführt. Mit dem Solostück „Mazurka“ bekam das Publikum zu hören, wie gewaltig und umfangreich der Tonumfang einer Bassklarinette sein kann.

Kreisverband ehrt Aktive

Peter Zauner vom Blasmusikkreisverband ehrte einige Musikanten des Wuchzenhofer Musikvereins: Für zehnjährige aktive Teilnahme wurden Carola Schäffeler und Robert Fischer geehrt. Doris Mösle und Sonja Neher sind seit 20 Jahren dabei. Für 30-jährige aktive Tätigkeit wurden Sandra Rudhart und Bernd Schosser ausgezeichnet. Hubert Lichtensteiger und Herbert Neher bekamen die Ehrung für 40-jährige aktive Tätigkeit. Für 50-jährige aktive Tätigkeit wurde Franz Mösle geehrt. Höhepunkt des Abends war die Ehrung für 60-jährige aktive Tätigkeit: Anton Rottmar und Georg Weh erhielten diese besondere Ehrung.

Der Musikverein nahm seine Zuhörer mit einem großen Klangteppich mit zur abenteuerlichen Reise auf den „Eiger“. Mit einem modernen Konzertausklang durch „Bon Jovi-Rock Mix“ verabschiedete sich der Musikverein Wuchzenhofen. Nach viel Applaus und zwei Zugaben, „Berliner Luft“ und „Abendmond“, wurde der harmonische Konzertabend beendet.