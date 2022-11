Musikverein Wuchzenhofen spielt zum Herbst auf

Der Musikverein Wuchzenhofen veranstaltet am Samstag, 5. November, in der Turnhalle Wuchzenhofen/Tannhöfe sein jährliches Herbstkonzert. Zu Gast ist dieses Jahr die Musikkapelle Heggelbach. Beginn ist um 20 Uhr.

Das Konzert wird von der Musikkapelle Heggelbach unter Leitung von Christoph Sauter mit dem Stück „Kyrill- Storm of the Century“ eröffnet. Weiter geht es mit der gefühlvollen Tenorhornbalade „Carrickfergus“. Die nächste Komposition von José Alberto Pina „The Legend of Maracaibo“ beinhaltet viele Abenteuer. Mit dem Hit des Songwriterduos Simon & Garfunkel „The Sound of Silence“ geht es weiter im Programm. Mit „Adele 21“ verabschieden sich die Heggelbacher Musikanten von dem ersten Konzertteil.

Nach einer kurzen Pause wird der Musikverein Wuchzenhofen unter Leitung von Simon Grotz auf der Bühne Platz nehmen. Auch sie haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Der zweite Konzertteil wird eröffnet mit dem Stück „Hasty Start“, gefolgt von „Pacific Dreams“ von Jacob de Haan. Weiter geht es mit „Wand’rin‘ Star“ ein Solostück für Bassposaune. Mit „Selections from The Greatest Showman“ ein dramatisch und aufregendes Medley aus dem ausdrucksstarken Soundtrack des Kinohits The Greatest Showman geht es weiter. Mit der Polka „Eine letzte Runde“ wird das Konzert beendet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Karten gibt es an der Abendkasse ab 19 Uhr.