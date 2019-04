Musikkapellen Gebrazhofen und Muthmannshofen geben Gemeinschaftskonzert

Die Musikkapellen Gebrazhofen und Muthmannshofen haben am Samstag, 6. April, ein Gemeinschaftskonzert in der Turn- und Festhalle Muthmannshofen gegeben. Bereits im Jahr 2014 hatten die beiden Musikkapellen ein gemeinsames Konzert gespielt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Musiker aus Gebrazhofen unter der Leitung von Alisa Heutmann eröffneten den Konzertabend mit dem Stück „Prelude And Passages“. Zweimal verzauberte die MK Gebrazhofen die Konzertbesucher mit lateinamerikanischen Klängen, zum einen mit dem Konzertstück „Buenaventura“ und zum anderen mit dem Jazzklassiker „Desafinado“, so die Mitteilung weiter. Musikalische Höhepunkte aus dem Film „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ erklangen im Stück „Symphonic Highlights From Frozen“. Der erste Konzertteil wurde mit dem interaktiven Colonel Bogey Marsch abgeschlossen, bei dem alle Zuhörer eingeladen waren kräftig mitzupfeifen und mitzusingen.

Der zweite Konzertteil der MK Muthmannshofen unter der musikalischen Leitung von Bernd Geser widmete sich der Filmmusik. So erklang zum Auftakt der „Police Academy“ Marsch aus dem gleichnamigen Film. Weitere berühmte Filmmelodien wie „Out Of Africa“, „The Best Of Bond“ und „Bohemian Rhapsody“ wurden gespielt.

Der Bürgermeister des Marktes Altusried, Joachim Konrad, sowie der Bezirksdirigent des Allgäu-Schwäbischer-Musikbund-Bezirks Kempten, Georg Hartmann, ehrten laut Mitteilung langjährige Mitglieder. Für seine zehnjährige Mitgliedschaft bei der MK Muthmannshofen wurde Alexander Haggenmüller geehrt und für ihr 15-jähriges Engagement Elisabeth Einsiedler, Barbara Hummel und Patricia Göppel. Für 25 Jahre ausgezeichnet wurden Evelyn Fischer, Brigitte Dambach sowie Stefan Hummel, der dieses Jahr sein Amt als Vorsitzender an seinen Nachfolger Andreas Haggenmüller übergab. Brigitte Dambach wurde zudem aus den Reihen der MK Muthmannshofen verabschiedet, in deren Vorstandschaft sie sich 18 Jahre lang einbrachte, so die Mitteilung.