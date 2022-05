Musikkapelle sucht neuen Dirigent

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 13. Mai hat die Musikkapelle Gebrazhofen das Standkonzert in Leutkirch gestaltet. Nachdem tagsüber das Wetter sehr unbeständig war, konnte dann doch pünktlich zu Beginn des Standkonzertes die große Regenpause ausgenutzt werden. Dirigentin Alisa Heutmann hatte wieder ein abwechslungsreiches Programm unter anderem mit den bekannten Märschen „Salemonia“ und „Egerländer Musikantenmarsch“ zusammengestellt. Aber auch moderne Musikstücke wie „Musik liegt in der Luft“ und „Heal the World“ durfte die Musikkapelle den zahlreichen Zuhörern präsentieren. Zum Glück begann es erst nach der Zugabe zu regnen und es musste nicht vorzeitig abgebrochen werden. Leider war das Standkonzert zugleich auch der letzte gemeinsame Auftritt mit Dirigentin Alisa Heutmann.

Vorstand Philipp Schupp bedankte sich bei Alisa Heutmann für ihr Engagement der letzten fünf Jahre am Dirigentenpult. In der gemeinsamen Zeit konnte auf viele erfolgreiche Konzerte und schöne Auftritte zurückgeblickt werden. Alisa überzeugte damals schon bei den ersten Proben die Musikanten mit ihrem Know-How und ihrer einmaligen Art und Weise musikalische Themen mit Worten und Bildern zu verinnerlichen. Mit ihrer besonderen Mischung aus klassischen, traditionellen und teils ungewöhnlichen, fast exotischen Stücken hat sie die Musiker herausgefordert und die Zuhörer begeistert. Nennenswert war auch ihr Durchhaltevermögen während der Corona-Pandemie. Mit kurzweiligen und interessanten Online-Musikproben wurde der Ansatz der Musikanten trainiert und Musikproben im Freien wurden organisiert.

Nun ist die Musikkapelle Gebrazhofen auf der Suche nach einem neuen Taktgeber. Kontakt und Infos gerne über Vorstand Philipp Schupp, Email-Adresse vorstand@mk-gebrazhofen.de oder Telefon 0172/79027618.