Musikkapelle Reichenhofen spielt auf

Die Standkonzertsaison 2019 geht in die Schlussphase. Noch drei Mal haben die Besucher Gelegenheit, auf dem Marktplatz den Klängen einer Blaskapelle oder im Bocksaal den Stimmen eines Chors zu lauschen.

Die Musikkapelle Reichenhofen eröffnet am Freitag, 6. September den Konzertabend auf dem Marktplatz um 19.30 Uhr mit dem „Castaldo-Marsch“. Erstmals wird der neue musikalische Leiter Florian Weder beim Standkonzert den Taktstock schwingen. Im weiteren Programmverlauf bringen die Musikanten u. a. folgende Stücke zu Gehör: „Der Strohwitwer“, „Deutschmeister Regimentsmarsch“, „Der Buntspecht“, „Wir sind wir“, „Helenen Polka“, „Kaiserin Sissi“, „Zimmermann Polka“, „Augenblicke“, „Brauhaus Polka“ und „Midnight Tears“ mit einem Solo für Trompete.

Am Sonntag, 8. September spielt die Musikkapelle Reichenhofen um 11 Uhr im Seniorenzentrum Carl Joseph, Im Anger 4. Die Kornhausstraße und Marktstraße sind am Konzertabend bereits ab 18.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Bei Regen fällt das Standkonzert aus. Am kommenden Freitag singt der Männerchor Frauenzell im Bocksaal.