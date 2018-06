Musikkapelle Reichenhofen reist in die Hauptstadt

Bereits mehrfach wurde die Musikkapelle Reichenhofen nach Berlin eingeladen. Und die Musiker haben die Reise auch in diesem Jahr wieder auf sich genommen. In die Wege geleitet wurde der Ausflug unter anderem von Georg Mesus, der immer wieder seinen Urlaub in Reichenhofen verbringt und so die Musikkapelle und das ganze Dorf kennengelernt hat.

Wie aus einer Pressemitteilung der Musikkapelle hervorgeht, waren die Musikanten im Albertusheim in Friedrichshagen untergebracht und durften neben der Landesvertretung Baden-Württemberg und dem Bundesrat auch die Berliner Philharmonie besuchen. Eindrucksvoll sei auch der Besuch der Gedenkstätte Hohenschönhausen gewesen. Hierbei handelt es sich um ein ehemaliges Stasi-Gefängnis.

Am Samstag habe die Musikkapelle Reichenhofen dann beim Bürgerfest in Mahlsdorf aufspielen und die traditionelle Blasmusik nach Berlin bringen dürfen. Schließlich spielten sie noch gemeinsam mit einer dortigen Kapelle, den Blasmusikfreunden Köpenick.

Besonders interessant sei dann der Gottesdienst und die Fronleichnams-Prozession in drei Sprachen gewesen – deutsch, vietnamesisch und kroatisch. Beteiligt waren neben der Musikkapelle Reichenhofen ein vietnamesischer und kroatischer Chor, die alle gemeinsam die Feier umrahmten, bevor die Musikanten ihre Heimreise antraten.