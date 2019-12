Musikkapelle Hofs verwöhnt Zuhörer

Der Adlersaal in Ausnang ist voll besetzt, als die 50 Musikanten der Musikkapelle Hofs am vergangenen Samstag auf die Bühne einmarschieren und das wohl etwas andere Adventskonzert mit der klangvollen „Fanfare for Common Man“ eröffneten. Dirigent Tamás Havasi präsentierte folglich die beiden Konzertstücke „Appalachian Overture“ und „Stephen Foster in Concert“.

Das Publikum wurde noch vor der Pause mit der Filmmusik aus „The Patriot“ verwöhnt. Danach waren sehr bekannten Melodien, zusammengefasst in einem Medley, das nach dem amerikanischen Volksmusikfest „Hootenanny“ benannt ist, an der Reihe.

Nach der Pause erwartet das Publikum der Titel „The Bandwagon“, nachdem Martin Kämmerle kurzzeitig den Taktstock übernehmen durfte, um sein Stück „Moment for Morricone“ zu präsentieren. Die „Pennsylvania Polka“ und der Marsch „The Liberty Bell“ wurden dann wieder von Havasi übernommen, womit das Adventskonzert der Musikkapelle Hofs auch dem Ende zusteuerte.

Als Moderatoren führten Mareike Traut und Werner Maurer die Zuhörer sehr unterhaltsam und informativ durch den Abend. Sowohl die Stückauswahl von Dirigent Tamás Havasi, als auch die Tischdekoration waren ganz auf das Thema „Amerika“ abgestimmt.

Auch ein Teil des Nachwuchs durfte auf die Bühne, denn sechs Jungmusikanten erhielten ein kleines Präsent zur bestandenen D2-Prüfung.