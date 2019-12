Musikkapelle Hofs gibt ein Adventskonzert

Die Musikapelle Hofs wird am Samstag, 7. Dezember, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Adlersaal in Ausnang musikalisch auf den Advent einstimmen. Nachdem die knapp 50 Musikanten auf die Bühne einmarschieren, erwartet die Besucher laut Pressemitteilung ein amerikanisches Konzert, das mit den dynamischen Klängen von „Fanfare for the Common Man“ eröffnet wird. Dirigent Tamás Havasi präsentiert die beiden Konzertstücke „Appalachian Overture“ und „Stephen Foster in Concert“, bevor es mit der Filmmusik „The Patriot“ und „Hootenanny“ in die Pause geht. Es folgt „The Bandwagon“, dann übernimmt Martin Kämmerle für kurze Zeit den Taktstock und dirigiert sein selbst einstudiertes Stück „Moment for Morricone“. Die „Pennsylvania Polka“ und der Marsch „The Liberty Bell“ werden wieder vom Dirigenten Havasi übernommen, womit das amerikanische Adventskonzert endet.

