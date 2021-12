Musikkapelle Herlazhofen lädt zum Online-Jahreskonzert ein

Zu einer ganz besonderen musikalischen Premiere lädt die Musikkapelle Herlazhofen heuer ein: Das Jahreskonzert findet zum ersten Mal nicht wie gewohnt im Herlazhofer Pfarrstadel, sondern bei den Zuhörern zuhause im Wohnzimmer statt.

Da in der aktuellen Zeit eine Präsenzveranstaltung nicht möglich ist, wurde das Konzert bereits im Vorfeld aufgezeichnet. Die Premiere des Online-Konzerts wird am Donnerstag, 23. Dezember, um 20 Uhr über die Video-Plattform Youtube gestreamt. Der Link dazu wird auf der Internetseite der Musikkapelle Herlazhofen (https://www.mk-herlazhofen.de) veröffentlicht.

Bereits im Jahr 2020 während der ersten Corona-Welle reifte die Idee heran, das traditionelle Jahreskonzert in Bild und Ton aufzunehmen. Ein erster Termin musste aufgrund des damaligen Lockdowns jedoch wieder abgesagt werden. Nächstes Jahr, neuer Anlauf: Für Oktober 2021 wurde in Kooperation mit der Musikkapelle Haidgau und dem Kreisverbandsjugendblasorchester Ravensburg ein gemeinsamer Aufnahmetermin in der Turn- und Festhalle in Haidgau organisiert und das digitale Konzertprojekt mit Hilfe regionaler Partner umgesetzt. Während eines dreistündigen Aufnahmefensters wurde das musikalisch bunt gemischte Konzertprogramm als Livemitschnitt aufgezeichnet. Für alle beteiligten Musikerinnen und Musiker war dieses Konzert der besonderen Art ohne Publikum, aber dafür mit Kameraleuten und Tontechnikern eine einzigartige, neue Erfahrung.

Für die Realisierung dieses Projekts erhielt die Musikkapelle eine Förderung im Rahmen des Impulsprogramms „Kunst trotz Abstand“ des Baden-Württembergischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.