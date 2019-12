Musikkapelle Herlazhofen erfreut mit Kirchenkonzert

In der Pfarrkirche Herlazhofen hätte am Montagabend keine Maus mehr Platz gefunden, die Besucher drängten sich auf jedem freien Platz, auf der Treppe wie auf der Empore. Fast genauso dicht zusammengedrängt fanden die rund 40 Instrumentalisten der Musikkapelle Herlazhofen unter Leitung von Fabian Fischer gerade noch im festlich geschmückten Chorraum Platz.

Im ersten Konzertteil zeigten rund 20 Jungmusikanten, was sie drauf haben. Harmonisch und würdevoll erklang, passend zum Altersdurchschnitt des Musikantennachwuchses, die „Young Fanfare“. Ganz bekannt in dieser „Altersklasse“ auch das preisgekrönte Lied „Let it go“. Und nicht zuletzt ließen sie „Irische Träume“ wahr werden, wofür die jungen Musiker viel Applaus ernteten.

Die Musikkapelle Herlazhofen brachte gleich den vollen Sound in die Kirche mit der Feuerwerksfanfare, die jedoch auch ruhige und festliche Passagen bot. Mit dem großartigen Werk „Eiger“ ging es musikalisch auf den erhabenen, steilen und gefährlichen Schweizer Berg samt Steinschlag und Gipfelglück mit immer wieder kehrender Grundmelodie.Klarinettistin Viola Rauh erklärte die Stücke für die Besucher, so auch das flotte Werk „Lord of the Dance“ im irischem Steptanz-Tempo mit Trommelwirbeln und vielen Rhythmuswechseln. Die Musiker samt ihren sechs Neuzugängen aus der Jugendkapelle, sowie einigen Gastspielern, zeigten viel Spielfreude und exakte Einsätze. Solist Tim Futscher brachte „Lichtblick“ wunderbar zu Gehör und auch zwei alte deutsche Volkslieder fanden viel Beifall. Ein spanisches und ein afrikanisches Weihnachtslied bildeten den Abschluss des Konzerts. Dirigent Fabian Fischer dankte dem Publikum sowie seinen Musikern für ihr Engagement. Weihnachten solle die Menschen ebenso mitreißen und berühren, wie dieses wunderschöne Konzert heute die Kirchenbesucher, meinte Pfarrer Elmar Schneider begeistert.