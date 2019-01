Musikkapelle Engerazhofen legt Termine für 2019 fest

Bei der alljährlichen Generalversammlung der Musikkapelle Engerazhofen konnte Vorstand Alfred Sipple 45 der 55 aktiven Mitglieder begrüßen.

In einem kurzen Rückblick über das vergangene Jahr bedankte sich Alfred Sipple bei der gesamten Musikkapelle für die geleistete Arbeit. Ein besonderes Ereignis im vergangenen Jahr war der viertägige Ausflug zur Partnerkapelle nach Bédarieux (Südfrankreich). Im Anschluss fuhr Theresa Müller mit dem Kassenbericht und Tanja Wolf mit dem Schriftbericht des vergangenen Jahres fort. Dirigent Johannes Sgier berichtete über die musikalischen Aktivitäten, wobei er besonders die Teilnahme am Wertungsspiel in Haidgau und das Doppelkonzert mit der Musikkapelle Herlazhofen hervorhob. Bei den anschließenden Wahlen wurde die Kassiererin Theresa Müller in ihrem Amt für drei weitere Jahre gewählt. Die Ausschussmitglieder Katja Luitz und Alfred Baur wurden ebenso in ihren Ämtern für drei weitere Jahre bestätigt. Bernd Müller möchte auf eigenen Wunsch sein Amt als Beisitzer abgeben – stattdessen wurde Tobias Kämmerle neu in den Ausschuss gewählt.

Im Anschluss an die Wahlen wurden die Termine für 2019 besprochen. Am 30. März findet das Bockbierfest in der Festhalle Gebrazhofen und am 4. August das alljährliche Sommerfest in der Kiesgrube statt.