Musikkapelle Diepoldshofen spielt

Beim Standkonzert auf dem Marktplatz spielt am Freitag, 24. August, ab 19.30 Uhr die Musikkapelle Diepoldshofen auf. Unter der Leitung von Luis Lau eröffnen die Musikanten den Konzertabend mit dem „Kammbläser-Marsch“ und begrüßen damit alle Zuhörer und Freunde der traditionellen Blasmusik. Weiter geht es im Programm mit zünftiger Marschmusik bei den Stücken „Jubiläumsklänge“, „Ja, das ist Musik“ und „Kaiserin Sissi“. Es folgen Polkastücke wie „Von Freund zu Freund“, „Augenblicke“, Böhmische Liebe“ und die „Südböhmische Polka“. Mit den Märschen „Tiroler Adler“ und „Abel Tasman“ will die Musikkapelle noch einen schwungvollen Schlussakkord setzen.

Die Kornhausstraße ist am Konzertabend ab 19.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Bei Regen fällt das Standkonzert aus. Am folgenden Sonntag, 26. August, spielen die Diepoldshofener Musikanten um 11 Uhr im Seniorenzentrum am Ringweg (Rudolph-Roth-Straße 26) auf. Am nächsten Freitag, 31. August, präsentiert sich der Musikverein Merazhofen auf dem Marktplatz.